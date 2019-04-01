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美麗島民調：韓國瑜支持度領先 蔡英文全輸

手帕擦屁屁 拎鐵桶買魚 她的不塑生活古老又前衛

【重磅快評】陳明通把主子打成豬狗一族，這像話嗎？

2019-04-01 19:21聯合報 主筆室

高雄市長韓國瑜到港澳及深圳廈門拚經濟簽回許多訂單，今天卻遭陸委會主委陳明通形容只會「顧腹肚」，連「拜佛祖」的信仰與精神生活都不要，他並說重話，如果我們只為了生活吃的飽就好，那跟豬狗禽獸有什麼差別？韓國瑜立即回嗆說，各行業都在哀嚎，「陳明通瞎了嗎？政治人物不謀求人民福利，這樣子才像禽獸！」。

韓國瑜出訪港澳深圳廈門拚經濟，成果豐碩，民進黨當然看了很礙眼，正值民進黨總統初選之際，剛好被蔡英文、賴清德拿來炒作，蔡、賴以此升高兩岸對抗情勢，一步步把台灣推向「對抗中國的最前線」，結果確實收效了，連日共機越過海峽中線、繞台示威，蔡、賴勢必再拿來續添對抗柴火。

陸委會主委陳明通還不到評論兩岸軍事對峙的層次，只好就陸委會的位置砲轟出訪的韓國瑜，先是意圖對韓國瑜進中聯辦開罰五十萬元，還說要找來說明一番，結果翻遍法條，卻找不到韓國瑜那裡違法了，那也就算了，今天還上電台修理韓國瑜，用詞辛辣，有如潑婦罵街宣洩情緒。

陳明通反覆評價韓國瑜招商拚經濟，稱如果一個人只要顧肚子，而成為「拜佛祖是為了顧肚子」，這樣並不好，因為拜佛祖與顧肚子之間，還是有連動的關係。因為拜佛祖就是我們的精神信仰、精神生活，並不僅僅是為了生活，如果我們人只為了生活，吃的飽就好，那跟豬狗禽獸有什麼差別？

陳明通不知，如果到大陸爭取農產品訂單就豬狗不如，那民進黨不如豬狗者大有其人；民進黨政府在韓國瑜選高雄市長後就頻頻吹噓去年銷大陸農產品的成績是歷來之冠，蔡英文2月間還在臉書表示2018年台灣賣到中國大陸的農產品，比前一年大幅成長，來到12.6億美元破了紀錄，得意的不得了，就是不想讓韓國瑜搶盡丰采。

如今事隔一個月，陳明通卻以爭取大陸訂單來批韓國瑜如豬狗，此言出口之前，陳可能沒有想到他的主子才在一個多月前也拿銷陸農產品來說嘴呢！更別提兩岸產業鏈裡和大陸的依存、拿大陸訂單的企業，他們在陳明通的眼裡又算什麼？   

陳明通向「韓粉」喊話，指韓國瑜踏進中聯辦是扣分，越辯護只會讓人越不以為然，「真的愛韓國瑜就不要害他！」；我們也要勸勸陳明通，罵人之前最好先打一下草稿，第一、罵人豬狗可能涉及侮辱，動保人士也無法接受。第二，如果愛主子，就不要害主子，把她也打成豬狗一族，這像話嗎？  

總統蔡英文2月間在臉書表示2018年台灣賣到中國大陸的農產品，比前一年大幅成長，...
總統蔡英文2月間在臉書表示2018年台灣賣到中國大陸的農產品，比前一年大幅成長，來到12.6億美元破紀錄。取自蔡英文臉書
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