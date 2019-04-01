僑委會舉辦108年搭僑計畫面試甄選 大學生競爭激烈

2019-04-01 18:29 聯合新聞網 台北訊



僑務委員會「108年臺灣青年海外搭僑計畫」面試甄選於3月30日在臺北及臺中兩地同步舉行。圖／僑委會提供 分享 facebook

僑務委員會30日在臺北及臺中兩地同步舉行「108年臺灣青年海外搭僑計畫」面試甄選。搭僑計畫自106年起開辦至今已是第3屆，每年報名人數都很踴躍，今年計有來自臺大、師大、中原、逢甲及淡大等逾70所國內大專院校500多位同學報名，競爭相當激烈。

僑委會搭僑計畫每年公開甄選國內優秀大專院校在學青年於暑假期間赴海外各地進行為期7日之參訪見習，深獲國內青年及各界好評，今年並持續擴大辦理，預定甄選234人，活動地點將遍布六大洲，涵蓋18個國家33個地區。這個計畫的目的是為增進臺灣青年對政府駐外僑務工作之認識及拓展國際視野，並建立與海外僑界之橋梁。

搭僑計畫這3年來，從106年440人報名、錄取學員117 人，錄取率達26.6%，107年551人報名、錄取學員192 人，錄取率達34.8%，到今年510人報名、預定錄取234人，錄取率將達45.9%，因國內學子都展現出對本計畫的高度興趣，連年踴躍報名參加，故而僑委會致力結合政府及海外僑界資源，儘量擴增錄取名額，提升錄取率，希望讓更多青年能有赴海外參訪見習的機會。

經過書面審查及今日的面試甄選後，僑委會將於4月22日在官方網站公告學員錄取名單及分發活動地點，屆時請報名同學上僑委會官網(https://www.ocac.gov.tw)首頁點選「搭僑計畫」專區查看。