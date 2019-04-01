親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜話題不斷
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

挑釁不斷！昨越海峽中線 今3架共軍軍機飛經宮古海峽

回批陳明通只顧肚子像禽獸 韓國瑜：不謀人民福祉才像禽獸！

僑委會舉辦108年搭僑計畫面試甄選 大學生競爭激烈

2019-04-01 18:29聯合新聞網 台北訊

僑務委員會「108年臺灣青年海外搭僑計畫」面試甄選於3月30日在臺北及臺中兩地同...
僑務委員會「108年臺灣青年海外搭僑計畫」面試甄選於3月30日在臺北及臺中兩地同步舉行。圖／僑委會提供
分享

僑務委員會30日在臺北及臺中兩地同步舉行「108年臺灣青年海外搭僑計畫」面試甄選。搭僑計畫自106年起開辦至今已是第3屆，每年報名人數都很踴躍，今年計有來自臺大、師大、中原、逢甲及淡大等逾70所國內大專院校500多位同學報名，競爭相當激烈。

僑委會搭僑計畫每年公開甄選國內優秀大專院校在學青年於暑假期間赴海外各地進行為期7日之參訪見習，深獲國內青年及各界好評，今年並持續擴大辦理，預定甄選234人，活動地點將遍布六大洲，涵蓋18個國家33個地區。這個計畫的目的是為增進臺灣青年對政府駐外僑務工作之認識及拓展國際視野，並建立與海外僑界之橋梁。

搭僑計畫這3年來，從106年440人報名、錄取學員117 人，錄取率達26.6%，107年551人報名、錄取學員192 人，錄取率達34.8%，到今年510人報名、預定錄取234人，錄取率將達45.9%，因國內學子都展現出對本計畫的高度興趣，連年踴躍報名參加，故而僑委會致力結合政府及海外僑界資源，儘量擴增錄取名額，提升錄取率，希望讓更多青年能有赴海外參訪見習的機會。

經過書面審查及今日的面試甄選後，僑委會將於4月22日在官方網站公告學員錄取名單及分發活動地點，屆時請報名同學上僑委會官網(https://www.ocac.gov.tw)首頁點選「搭僑計畫」專區查看。

僑委會面試
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

何煖軒下台 鄭文燦：尊重交通部以及行政院的安排

2019-04-01 18:19

台灣與尼加拉瓜協定生效 兩國公文免重複驗證

2019-04-01 17:07

柯文哲遶境只為許大願？王世堅酸：媽祖會K他啦

2019-04-01 15:05

初審友善投票 ６歲以下兒童、身障陪同者可進投票所

2019-04-01 14:27

大台中山手線成追線換軌 林佳龍：政績延續、心情激動

2019-04-01 14:17

藍委：電視台狂播蔡英文、賴清德都沒事

2019-04-01 14:11

郭國文質疑冷鏈據點沒台南 陳吉仲承諾未來增設

2019-04-01 13:54

4月10日前 吳敦義將會韓朱王「非正式溝通」

2019-04-01 13:52

文基法為何不保障藝文工作者最低生活？ 鄭麗君這麼說

2019-04-01 13:50

談苗栗財政卻被罵別演戲 陳佩琪致歉又刪文

2019-04-01 13:48

賴清德：「我絕對不是中國最喜歡的人」

2019-04-01 13:38

警超勤津貼調升至1.5萬？主計處憂地方用錢恐沒彈性

2019-04-01 13:08

影／陳水扁轟韓25分鐘 國民黨立委告法務部長瀆職

2019-04-01 12:49

蔣萬安臉書PO出6塊肌照 還說自己是立院唯一男神

2019-04-01 12:49

觀光局前副局長控逼退 交部：林佳龍「好意遭誤解」

2019-04-01 12:45

開議請假遶境被罵 柯：我是工時最長的首長

2019-04-01 12:44

陳佩琪建議苗栗拚觀光賺錢 徐耀昌：別再演戲了

2019-04-01 12:39

不敢摸皇帝椅？吳敦義還是摸了 吳韓會4月初

2019-04-01 12:38

蔡英文和裴洛西通電話 吳釗燮：未邀請總統訪問華府

2019-04-01 12:29

大甲媽遶境會有很多想選總統大咖來？顏清標：都歡迎

2019-04-01 12:22

九合一選務亂糟糟 陳怡潔：中選會沒收1.4億保證金

2019-04-01 12:20

文化預算比率用文基法保障？沒影

2019-04-01 12:04

藝文工作者最低薪資保障不見了 文化部這麼說

2019-04-01 12:02

影／2020說不定還有其他人？ 韓國瑜：靜觀其變

2019-04-01 12:01

影／陳水扁轟韓國瑜25分鐘 國民黨立委告蔡清祥瀆職

2019-04-01 11:48

下周三前安排吳韓會　吳敦義：與韓國瑜已有一點默契

2019-04-01 11:46

消失的文化影響評估？立委質疑文基法是假動作

2019-04-01 11:34

大選投票延長至17時　中選會反對：對選務不利

2019-04-01 09:35

愚人節朱立倫自嘲：阿嬤告訴我 我民調第一名

2019-04-01 09:34

蔡總統出訪成果 吳釗燮：台美關係緊密友好

2019-04-01 00:34

我持3友邦居留證者 薩國取消免簽

2019-04-01 00:33

愚人節發文／柯Ｐ：明天準時上班 「學姊」妙回11字

2019-03-31 23:51

蔡英文指民進黨像前進的車子 換國民黨可能開倒車

2019-03-31 21:31

上將大使李翔宙任粉專特派 竟在丹麥尋獲北伐歷史文物

2019-03-31 15:39

【重磅快評】恐嚇奧步用不膩 看民進黨示範什麼叫愚蠢

2019-03-31 14:31

台灣人不接受一國兩制 蔡英文：全世界都支持

2019-03-31 13:41

朱立倫支持死刑挨批 孫大千：執法有甚麼錯？

2019-03-31 13:16

拚連任打經濟牌 蔡英文：股市上萬點史上最久

2019-03-31 12:47

影／韓國瑜中午抵台 韓粉接機高喊選總統

2019-03-28 13:33
看更多

熱門文章

緊張！共軍殲11飛越台灣海峽中線 與我軍機對峙十分鐘

2019-03-31 19:23

韓國瑜「手握心臟」：我熱愛中華民國、反對一國兩制

2019-04-01 11:41

韓國瑜唱「不考慮二〇二〇」 韓陣營：誤會一場

2019-03-31 22:32

【即時短評】為何中共戰機要越過海峽中線？

2019-04-01 06:58

建築界喜事 72歲夏鑄九與32歲大陸電腦工程師成婚

2019-03-31 19:18

新武器報到！8千億軍備它最搶手 交機前「飛了」30架

2019-04-01 08:00

郭台銘選總統？學者憂「朱王」抓狂把場面弄難看

2019-04-01 01:56

愚人節發文／柯Ｐ：明天準時上班 「學姊」妙回11字

2019-03-31 23:51

苦苓批韓國瑜 孫大千酸：書多讀一些就瞧不起賣菜郎？

2019-04-01 08:08

林佳龍逼退還留言祝福？觀光局前副局長怒批「噁心」

2019-04-01 10:39

觀察站／藍不急掀底牌 全因這兩個盤算…

2019-04-01 00:13

影／韓國瑜議會施政報告 綠議員拒一國兩制席地抗議

2019-04-01 10:17

回批陳明通只顧肚子像禽獸 韓國瑜：不謀人民福祉才像禽獸！

2019-04-01 17:27

【即時短評】共機踩線 應與「天駒」進駐馬公有關

2019-04-01 12:48

【即時短評】韓國瑜選不選總統 藍不急著揭面紗

2019-03-31 22:48

國民黨初選亂局 學者：這幾「咖」為何不大膽一點

2019-04-01 01:57

蔣萬安臉書PO出6塊肌照 還說自己是立院唯一男神

2019-04-01 12:49

共機踰越台海中線 總統府譴責：公然破壞兩岸現狀

2019-03-31 21:49

共機越中線與我軍對峙 海峽上空驚魂10分鐘

2019-04-01 00:36

殲11共機踰越台海中線 學者：對美方抗議也對台施壓

2019-03-31 21:50

韓國瑜一曲斷念2020？三句玩笑心境轉折 粉絲跟著忐忑

2019-04-01 10:00

陳佩琪建議苗栗拚觀光賺錢 徐耀昌：別再演戲了

2019-04-01 12:39

韓國瑜被逼問是否選總統 強調2020不在他考慮範圍　

2019-04-01 11:44

韓國瑜晚間現身高澎同鄉會晚宴 再被高喊「總統好！」

2019-03-31 20:55

共機越中線 抗議美艦穿海峽？

2019-04-01 00:41

陳芳明看綠營總統初選：英昌配更佳

2019-04-01 15:06

美麗島民調：韓國瑜支持度領先 蔡英文全輸

2019-04-01 17:43

陳吉仲：不批韓國瑜 但我也能拿到才是市場訂單

2019-04-01 15:37

共機越線…國安人士：國際加深「大陸麻煩製造者」印象

2019-04-01 00:38

「天駒」部隊昨進駐馬公 共機同日穿越海峽中線襲擾

2019-04-01 12:24

民進黨推最強組合？學者：蔡總統要的只是「招降組合」

2019-04-01 07:50

被逼問到底選不選總統？韓國瑜：目前2020不在我考量內

2019-04-01 11:26

共機越台海中線空軍反制 距台灣仍有185公里

2019-03-31 21:31

中共2架殲11戰機昨越台海中線 柯Ｐ：去問韓國瑜

2019-04-01 11:38

我持3友邦居留證者 薩國取消免簽

2019-04-01 00:33

看好高雄！ 韓國瑜爆料：阿里巴巴馬雲說想來拜訪

2019-04-01 13:50

愚人節朱立倫自嘲：阿嬤告訴我 我民調第一名

2019-04-01 09:34

親綠智庫民調 蔡英文落後韓國瑜的幅度縮小近2%

2019-04-01 14:40

陳吉仲：韓國瑜談的訂單 沒農委會協助不易達成

2019-04-01 11:19

吳釗燮：第一時間通知他國共軍越線 他們不以為然

2019-04-01 10:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top