何煖軒下台 鄭文燦：尊重交通部以及行政院的安排

2019-04-01 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



行政院、交通部確定要換掉華航董事長何煖軒，由總經理謝世謙升任，桃園市長鄭文燦今天表示「尊重交通部以及行政院的安排」，並認為謝世謙總經理也是老華航人，跟地方、跟員工溝通都相當良好，希望華航在未來能夠繼續進步，一方面照顧員工，二方面也爭取更好的績效。

鄭文燦下午參加桃園市平鎮區臺三線宋屋庄生活街區環境營造工程完工、八角塘周邊環境改善工程竣工做上述表示。

華航機師2月罷工7天對社會造成影響程度不小，罷工前勞資協調時，董事長何煖軒被外界認為是鄭文燦的人馬，但鄭文燦反駁「人馬說」，強調當初如果何聽他的建議，就不會有勞資爭議甚至罷工，何這次被點名下台，鄭文燦以「尊重交通部以及行政院的安排」回應。

對於華航公司現任總經理謝世謙先生接任董事長一職，桃園市機師職業工會表示，除了樂觀其成外，也表達恭賀祝福與期許。

工會指出，自2月14日機師工會華航分會與華航公司簽訂團體協約、正式結束罷工行動後，機師工會與謝世謙總經理現階段已建立直接且相對暢通的溝通管道，在數次的對談當中，工會也得以感受到謝總經理願意傾聽工會的聲音與正面看待工會的態度。