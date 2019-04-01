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華航罷工後人事檢討 董座何煖軒下台傳由謝世謙接任

初審友善投票 ６歲以下兒童、身障陪同者可進投票所

2019-04-01 14:27聯合報 記者賴于榛╱即時報導

為了友善投票流程，立法院內政委員會今初審通過「公職人員選舉罷免法」及「總統副總統選舉罷免法」修正草案，未來投票人為照顧6歲以下幼兒，得一併進入投票所；有需要的身障人士也可以請求家屬、親友陪同投票。

修正條文明定，因身心障礙不得自行圈投而能表示其意思者，得依其請求，由家屬、監護人或陪同之人一人在場，依據本人意思，眼同協助或代為圈投；其無家屬、監護人或陪同之人在場者，亦得請求投票所管理員及監察員協助。

但有立委擔心陪同之人可能有盯場之嫌，內政部長徐國勇則說其實身障人士不一定都需要人陪同投票，有時候家屬立場也是相左，若身障人士有需要陪同將請其清楚表達，避免爭議，對於陪同之人細部規範，將交由黨團協商時處理。

另外有委員提案建議增列投票時間為上午8時至下午5時，中選會則以延長投票時間，開票時間勢必亦將延後，對於選務作業造成不利之影響，建議不予修正。

但陳朝建也承諾，選務上經歷過去年11月24日後一定會調整與改進，為了防止選務不宜的現象發生，目前方向是將每一所的投票人數下降，而投開票所部分會因應人數下降適度增加，也會尋覓較大的投開票所，並考慮將選務分流。

內政部長徐國勇。記者賴于榛／攝
內政部長徐國勇。記者賴于榛／攝
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