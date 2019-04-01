4月10日前 吳敦義將會韓朱王「非正式溝通」

2019-04-01 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜是否有機會代表國民黨參選2020總統，引發外界關注。國民黨中央今表示，主席吳敦義將在4月10日之前，分別安排與韓國瑜，以及表態參選2020的國民黨立委王金平及新北市前市長朱立倫會面，進行「非正式溝通」，國民黨秘書長曾永權、副主席郝龍斌及提名小組成員也將隨行。

國民黨規劃4月10日於中常會通過黨內總統初選作業時程與要點，所以在正式確定初選要點前，吳敦義與其團隊將親自向有意參選總統之黨內同志說明作業要點及內容。李哲華表示，基本上跟4年前一樣是73制，但有意參選的總統的黨內同志可能認為還沒送中常會就還未定案。

針對吳敦義會晤韓、王、吳是否涉及修改初選辦法等程序性問題，李哲華強調不會，因為初選辦法是中常會訂的，要修改辦法也要在中常會修正，現在這都是一些互動上的問題，這是一個「非正式溝通」，並非法定或是初選的協調。

李哲華也說，對於是否會面也要考慮客觀環境的變化。如果今天韓國瑜談話的態度很明確，就是認為吳敦義不用去找他，那主席還要去見他嗎？