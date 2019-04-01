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文基法為何不保障藝文工作者最低生活？ 鄭麗君這麼說

2019-04-01 13:50聯合報 記者何定照╱即時報導

立法院教育及文化委員會今審文化基本法草案，立委關心藝文工作者權益，指出之前建議要有基本生活所需最低保障。文化部鄭麗君表示，文化部會就既有法規來做檢視，強化藝文工作者勞動權，但不可能在法裡直接訂定待遇底線，會透過整個法系和立法技術與跨部會協調，協助落實。

鄭麗君說，在文基法演繹過程，文化部持續關心文化藝術工作者的工作權、勞動權益的保障。他們待遇不穩定的問題，因為其就業型態，有其特殊性，需要比較特殊考量，因此文化部在文化基本法第19條提出國家應保障文化藝術工作者的生存權及工作權，尤其是對從事藝術創作或保存工作的重要貢獻者，應給予尊重、獎勵及必要之協助及支持。

鄭麗君表示，文資法草案在行政院通過後，文化部已著手研議文化藝術獎助條例，再修法強化藝文工作者勞動權；其他的法規若有造成藝文工作者的勞動權益的負面影響，也會修正，像藝文採購過去常常壓低基層工作者的待遇，未來文化基本法第25條由文化部來訂定採購辦法，就會提出一些參考標準及底線。

鄭麗君說，為不對藝文工作者勞動權益造成負面影響，文化部會請勞動部就既有的行業類別及相關規範再檢視，也就是說，文資法通過後，會從文化部既有的法規和其他部會既有法規來檢視，強化對藝文工作者的勞動權。

至於有否可能在法令明確規範藝文工作者基本保障，鄭麗君說，因為文化基本法是上位法，是不是適合用法來訂定待遇，涉及立法技術的問題，與既有法規的競合。她知道社會期待這個政策目標，但文化部仍得透過整個法系、立法技術、政策面和跨部會協調來落實，不是說靠一部法或一條條文，他就能夠完全解決。

文化部長鄭麗君備詢。記者何定照／攝影
文化部長鄭麗君備詢。記者何定照／攝影
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