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聯結車撞倒鶯歌平交道限高門架 台鐵雙向停駛搶修中

賴清德：「我絕對不是中國心愛的人」

2019-04-01 13:38聯合報 記者賴于榛丘采薇╱即時報導

有意挑戰2020總統大位的行政院前院長賴清德今接受專訪，他坦言，因為中國想要併吞台灣，自己不會是中國最喜歡的人選，「我絕對不是中國心愛的人」，可兩岸應可以求同存異，將統獨擱一邊，用對話取代對抗，用交流取代圍堵，共同面對兩岸共同的敵人像是疾病、颱風等等，以增進人民福祉才重要，而非統一大業。

賴清德今接受網路節目《彭博士觀風向》專訪，他解釋自己的務實台獨工作者立場，並說「獨立自主」是台灣最重要的事情，獨是指台灣已經是獨立主權國家，立是台灣經濟發展要能獨立，自是指自由，主則是人權。

再次解讀台獨立場，賴清德指出，其實外界不只誤解他也誤解民進黨，因為民進黨雖然有台獨黨綱，但後來在前總統陳水扁即將競選總統時，已經提出台灣前途決議文，台灣是一主權獨立國家，不用再次宣布獨立。

賴清德也坦白說，自己不會是中國最喜歡的人選，因為中國想要併吞台灣，希望有其屬意的人選配合，但他身為一個務實的台獨工作者，就是要捍衛台灣的民主，有別於其他黨是配合一中後再談中華民國生存空間，民進黨與他則認為台灣本來就是主權獨立的國家，中國要來併吞就是侵略，這樣的立場「絕對不是中國心愛的人。」

賴清德提到他的兩岸解方，他說兩岸應該要求同存異，用對話取代對抗、用交流取代圍堵，共同面對兩岸共同的敵人像是疾病、颱風等等，以增進人民福祉才重要，而非統一大業。

至於如何解決藍綠惡鬥，賴清德則說，將盡最大力量團結台灣，尤其對岸領導人習近平指稱只有一國兩制的路可以走的時刻，藍綠相異處多，但相同處更多，大家應坐下來面對台灣未來發展，共同擬定出好的策略一致對外，否則久而久之連政黨利益都沒有了。

賴清德強調統獨當然不是假議題，習近平已經開始併吞台灣的近程，最好的方法是大家團結謀定而後動。

行政院前院長賴清德。本報資料照片
行政院前院長賴清德。本報資料照片
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賴清德台獨民進黨
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