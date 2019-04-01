警超勤津貼調升至1.5萬？主計處憂地方用錢恐沒彈性

2019-04-01 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



民進黨立委蔡易餘今天提議，中央補助地方的外勤警員超勤津貼，可以從現行的1.2萬元，調升至1.5萬元。不過主計長朱澤民指出，外勤警員的超勤津貼上限是1.7萬元，中央試算地方補助款時，每個警消都會以最低1.2萬元試算，超過的部分地方可自行從經費中支應，若是增加中央補助外勤警津貼，恐讓地方失去使用補助款彈性。

蔡易餘今天於立法院財政委員會質詢朱澤民時提議，目前外勤警員的超勤津貼上限是，每人每月100小時、最高1.7萬元，其中有1.2萬元由中央政府補助，但是實際情況是，各地警察津貼常有同工不同酬的狀況。

朱澤民回應，1.7萬元是外勤警超勤津貼上限，但實際要給多少仍會尊重地方自主。主計處在設算補助款時，每個警消都會給1.2萬元超勤津貼，超過的金額可以在自行經費中調整運用，且今年中央補助款比去年還增加了100多億，地方政府可以自己安排，是否挪移部分給同仁。

蔡易餘認為，每個縣市的財政狀況不一樣，基層員警的付出多，若受限地方財政因素，拿不到相對應的工作報酬。他希望可以提升到1.5萬元，剩下的空間才是讓地方政府調整，有加班才可以領。