蔣萬安臉書PO出6塊肌照 還說自己是立院唯一男神

2019-04-01 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



今天是愚人節，國民黨「雙帥」立委蔣萬安與江啟臣居然互換對方臉書大頭貼和封面照。蔣萬安在江啟臣臉書宣布，他將接管江啟臣粉絲專頁；江啟臣也在蔣萬安臉書宣布，他將接管蔣萬安的臉書專頁。

●江啟臣臉書全文：

大家好，我是 蔣萬安！

我宣布接管江啟臣粉絲專頁！

今日開始，本粉絲專頁名稱為>

Deraming Together 有夢最美

暖男無極限，讓萬安每天陪您講晚安

歡迎大家留言表達對萬安的支持

萬安會持續為鄉親認真打拼、爭取建設❗️

用最接地氣的方式努力做出最有感的服務‼️

也請各位好朋友們繼續做萬安的靠山

讓萬安無後顧之憂，為我們的家更努力的拼💪

#我才是立院唯一男神

#台灣將啟程

#台灣講晚安

#不只接管網頁連粉絲我也要接收

#DreamingTogether

●蔣萬安臉書全文：

大家好，我是 江啟臣！我宣布接管蔣萬安粉絲專頁！

今天開始，本粉絲專業正式改名為>

我將用海龍蛙兵的精神，練出台北的六塊Ｇ！

第一塊Ｇ：智慧城市Good AI

第二塊Ｇ：長幼有親Good Family

第三塊Ｇ：節能減碳Good Air

第四塊Ｇ：產業升級Good Industry

第五塊Ｇ：交通順暢Good Traffic

第六塊Ｇ：青創中心Good Creativity

我是江啟臣。把民眾聲音傳達給政府，監督政府施政，這是身為民意代表的責任。我將秉持理性問政的態度，用創新思維推動立法，重拾臺灣競爭力，贏向臺灣新未來！

創新立法 贏向未來

暖男無極限，台北將啟程

歡迎大家留言表達對啟臣的支持

#我才是立院唯一男神

#不只接管網頁連粉絲我也要接收

#萬安givemefive