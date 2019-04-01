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用路人注意！ 七項交通新制今起上路

聯結車撞倒鶯歌平交道限高門架 台鐵雙向停駛搶修中

觀光局前副局長控逼退 交部：林佳龍「好意遭誤解」

2019-04-01 12:45聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

交通部觀光局副局長陳淑慧今天正式退休，部長林佳龍昨天深夜在她退群之後留言祝福。陳淑慧隨後在個人臉書開砲，批林佳龍「噁心、公開說謊」，自爆被林逼退以便安排「龍團隊」。交通部今天表示沒有逼退之意，林佳龍「好意遭誤解」，但仍予以尊重。

陳淑慧昨天晚上一一退出跟公務相關的群組，祝福群組內的人後會有期。林佳龍也在其中一個群組裡面，在她退群後，留言說，「感謝淑慧副局長對觀光局和燈會的重大貢獻，並祝福開啟退休之後的精彩人生」。但陳淑慧在臉書公開發文，自爆因為有人急著要卡位，逼她提早退休，並暗指林佳龍公然說謊，「希望別再用這種粗魯及噁心的方式踐踏公務員」。

交通部人事處今天表示，為借重陳淑慧任職台鐵局及觀光局期間的歷練及協調推動交通部重要政策，因此派為交通部部參事。但是陳淑慧考量後仍希望在觀光局退休，無意願調任新職。交通部相關主管多次與其懇談，但陳淑慧堅持於4月1日退休，並依規妥處公務人員相關權益，交通部並無逼退情事。

交通部說，政府部門的用人原則為適才適所，舉凡公務員的調任、休假及退休均有明文規定，職務調整亦屬常態。陳淑慧昨晚退出某群組後，部長看到訊息回復，並給予祝福，好意雖遭誤解，但交通部仍予以尊重、祝福，沒有其他評論，也再次感謝陳淑慧30年來對公務的付出與協助。

據了解，交通部裡也有人對陳淑慧不滿，指出陳淑慧過去在台東縣黃健庭縣長的縣府團隊擔任觀光局長時，只照顧親藍團體，引發地方抱怨。舉辦熱氣球節成功後，極盡攬功之能事，引人側目，最後被調離主管職轉任參議。後來陳淑慧到中央擔任觀光局副局長後，也曾在自行車賽中拉住國際選手的獎牌合照，當時遭不少網友批評。

知情人士說，今年屏東燈會舉辦順利，但事前屏東縣政府曾要求中央協助接駁，觀光局卻消極以對，最後是屏東縣長潘孟安直接找上林佳龍，協調高鐵、台鐵及公路總局支援。這名人士說，燈會落幕後，陳淑慧卻將燈會功勞攬在自己身上。

觀光局前副局長陳淑慧（右）104年獲得公務人員傑出貢獻獎。本報資料照片
觀光局前副局長陳淑慧（右）104年獲得公務人員傑出貢獻獎。本報資料照片
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