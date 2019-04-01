陳佩琪建議苗栗拚觀光賺錢 徐耀昌：別再演戲了

2019-04-01 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



台北市長柯文哲近來頻頻安排到各縣市參訪接連碰壁，國民黨苗栗縣長徐耀昌更是挑明柯文哲過去批評苗栗財政已對縣民造成很大傷害，柯文哲太太陳佩琪昨天在臉書以希臘破產為例，建議苗栗可以靠觀光賺錢，徐耀昌今天受訪時回應，直言柯自己說不要來就算了，太太跳出來圓場，感覺很奇怪，「別再演戲了」。

徐耀昌今天一早會勘苗栗縣苑裡泰田里鎮安宮前停車場路面改善工程，徐耀昌受訪時表示，陳佩琪的臉書PO文覺得很奇怪，「男人的事妳女孩子來管」，而且柯文哲直接說「不要去就算了」，太太卻跑下來圓場，很多事大家都心知肚明。

苗栗縣政府人員認為苗栗好山、好水、好人情，拚觀光ㄧ直都是縣府的施政主軸，陳佩琪下「指導棋」好奇怪，徐耀昌上任時確實財政困窘，但錢花在刀口，4年多來錢花在刀口，省下42億元，財政體質漸入佳境，柯文哲卻一再以財政問題消費苗栗，讓人難以接受。