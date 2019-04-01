不敢摸皇帝椅？吳敦義還是摸了 吳韓會4月初

2019-04-01 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義今天上午到彰化縣鹿港鎮護安宮、台灣玻璃館參訪，被媒體問到中國軍機飛越台灣海峽中線的看法，他說，我們都是炎黃子孫，血濃於水，對大陸要「和陸」和平對待，而美國對我們友好，我們也要親近美國，因為美國提供給我們防衛性武器，是自由民主法治國家，但對大陸也要和平穩定發展。

吳敦義說，這是兩岸在馬總統以後，恐怕也不只一次，戰機飛越海峽中線，一定要慎重留意的事，兩岸要和平穩定發展，有多少陸生到台灣唸書，有多少台商在大陸做生意，有台生在大陸讀書，也有台商娶大陸太太，也有大陸人嫁到台灣來。

吳敦義說，蔡英文總統也曾當過陸委會第一任主委，曾在答覆立委陳超明質詢時，問她在1992年是否有兩岸九二共識，她答覆，在我方的立場是「各自表述一個中國」，陳超明又問所謂一中各表就是大陸方面就是表一中是中華人民共和國，我方表一中就是中華民國，蔡回說「是這樣」，僅管九二共識是「一中各表，不是各表一中」，為何她當時在國會殿堂承認有九二共識，做了總統就不承認九二共識，希望她能回顧1992年兩岸換文的九二共識。

至於何時會和高雄市長韓國瑜會面，吳敦義表示，4月初10日前會和韓碰頭，會談得比較深入，他和韓市長有默契，也會安排時間和立委王金平、新北市前市長朱立倫會面商談。