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文化預算比率用文基法保障？沒影

2019-04-01 12:04聯合報 記者何定照╱即時報導

立法院教育及文化委員會今審文化基本法草案，立委關心文化預算比率沒明訂。立委柯志恩、陳學聖都指出，文化部預算在文化部長鄭麗君爭取下，雖曾超過1%，但未來不盡然能保障，希望預算比率能寫進文基法。

柯志恩表示，文化部預算罕見超過1%，地方文化預算也過半縣市沒超過2%，認為應明列在文資法。鄭麗君表示，政院不支持各部會各提預算保障，但文化部已說要設立文化發展資金，政府也一直支持文化預算，強調之後會再成長。

柯志恩、陳學聖也指出文資法只有但只是把理想性名詞，引用台灣法學會說法，指很難看到法律效應，認為行政院版本嫌保守，希望鄭麗君不要變成只說空話的文化部長。

柯志恩說，像最重要的文化影響評估條文竟然消失，她指出，102年舊版條文中，明訂政府從事國土規畫、經濟、交通、營建工程及其他科技建設時，應避免對文化有嚴重不良之衝擊影響；有關環評相關法令涉及文化事務者，環境資源部應會商文化部定之。但政院版卻僅簡化為在締結國際條約、協定有影響文化之虞時，應評估對本國文化之影響。

鄭麗君表示，文化部談文化影響評估時有三個層次，分別是國際締約經貿協商、國家政策、民間開發等，國際經貿協商目前在政院版24條，重點是不要發生國外談完回台後、才產生對立情況，這在條文中有正面表列；國家政策層面在第2條第2項，條文中指國家制定政策時，應保障人民文化權利及文化永續發展，至於如何做，會透過行政院文化會報來提出。

鄭麗君說，在第三層面民間開發部分，文化部原本雖有提出條文，但政院說已有文資法、環評法、都市計畫法等，還得思考執法路徑如何落實，會再問委員及社會等意見。

文化部長鄭麗君備詢。記者何定照/攝影
文化部長鄭麗君備詢。記者何定照/攝影
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