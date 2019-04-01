藝文工作者最低薪資保障不見了 文化部這麼說

2019-04-01 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



鄭麗君。聯合報系資料照。 分享 facebook 立法院教育及文化委員會今審文化基本法草案，立委關心藝文工作者權益，指出之前建議要有基本生活所需最低保障，行政院1月提出的版本卻沒有，引用民間團體說法指文基法只是宣示性。

立委張廖萬堅指出，他提出的文基法草案第8條，訂立國家應保障文化與藝術工作者之勞動權益及其經濟狀況不得低於基本生活所需，但行政院版本第19條只載明訂立文化與藝術工作者生存權及工作權應予保障，如何執行成疑。

張廖萬堅說，就他取得的資料，藝文工作者平均月薪不足4萬，低於一般工作者，基層工作者有四成月薪不滿3萬，導致不少藝文工作者30歲後就離開藝文界，40歲處境可憐。

立委黃國書也指出，第19條雖說保障藝文工作者，但對文化藝術工作者如何界定、評論者要否保障，又如何保障，有重要貢獻者標準為何等執行面，到底該怎麼做？

文化部長鄭麗君說，對於藝文工作者保障，文化部已有藝文獎助條例，會配合文基法繼續修法，來加強對工作的保障。她強調，藝文工作權益除了法律保障，也需要政策、計畫、組織等配合，因此文基法第25條談藝文採購不適用政府採購法規定，也已研議藝文採購辦法等，如此才能促進生態系發展，也帶動從業人員薪資。

至於其他執行面問題，鄭麗君表示，文基法是基本法，對於藝文工作者等如何判定，會依據行業規定，不會寫在基本法。她說，文基法身為基本法，本來就不會每條法都寫在裡面，否則就不是「基本法」；但對於沒有其他法源、有不足者，文基法也會另予辦法定之。

立委對文化預算保障也有意見，張廖萬堅質疑政院版對文化預算沒有最低比率保障，鄭麗君表示，政院說不能對單一部會保障預算，但有同意她提出的文化發展基金概念，將再協調。