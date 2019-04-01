影／陳水扁轟韓國瑜25分鐘 國民黨立委告蔡清祥瀆職

2019-04-01 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



因貪污案保外就醫的前總統陳水扁，儼然變身「政治網紅」，在臉書粉絲專頁「新勇哥物語」開直播評論時事，近日連續砲轟高雄市長韓國瑜，外界質疑陳水扁不停踐踏保外就醫紅線。國民黨籍立委費鴻泰質疑，「陳水扁在外當網紅，法務部不知道嗎？」今赴台北地檢署按鈴告發法務部長蔡清祥等人涉瀆職罪。

阿扁在臉書粉專開直播節目「《阿扁踹共》不接受採訪，在家也能講」，3月26日數落韓國瑜25分鐘。不過，當初陳水扁保外就醫有四大條件：「不演講、不上台、不接受媒體採訪、不談政治」但陳水扁種種行為，顯然是一而再、再而三挑戰底線。

國民黨籍立委費鴻泰、許毓仁今上午赴北檢告發蔡清祥涉刑法第130條的廢弛職務釀成災害罪、矯正署長黃俊棠、中監典獄長邱鴻基涉貪污治罪條例瀆職罪，放任陳水扁從事政治活動。

費鴻泰指出，陳手發抖、尿失禁等獲保外就醫，法務部把條件講得很清楚。陳水扁數落韓國瑜時，講話條理分明，外界都認為阿扁病好了，他沒有生病，柯文哲說過「其實他一開始就在裝病。」既然病好了，干涉政治、品頭論足，還說自己沒有要自殺，代表精神沒問題。

他說，麻煩你們（法務部及矯正署）把耳朵打開、眼睛睜開，看看陳水扁在殘害司法，如果司法可以被踐踏，沒有人會相信司法。