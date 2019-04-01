網路有妖怪！綠委呼籲家長多陪伴孩子上網、平台自律

2019-04-01 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



婦幼節將至，多位民進黨立委今天指出，3C產品和網路科技發達，很多家長用「3C保母」安撫小孩，但網路上有用知名卡通角色改編的恐怖卡通，還有虛擬怪物，在外國甚至造成小孩死亡，立委呼籲政府要緊盯，以及網路影音平台自律，進一步建立全民把關的防護機制，也呼籲家長多陪伴，或是多帶孩子到戶外。

民進黨立委陳素月說，現在很多家庭是雙薪家庭，家長會用手機給小孩看卡通安撫，這值得擔憂，因為有家長向她反應，虛擬的怪物的卡通入侵對小孩恐有不良發展，雖然相關卡通在英語系國家播出，但仍希望政府共同把關，讓小孩在健康的環境成長。

民進黨立委蘇巧慧說，對於這些卡通，主責單位不明，相關單位擁有的資訊也不相同，政府雖然設置把關機構，但因為業務太跨部會，連資料都不齊全，執行單位也不充分完善；民進黨立委黃秀芳說，她在地方跑行程時常看到小孩獨自用平板看卡通，她呼籲家長給小孩看時最好關閉影音網站Youtube的自動播放功能，更希望家長能陪同小孩觀賞。

iWIN網路內容防護機構執行長黃益豐說，iWIN是基於兒少法授權，處理民眾申訴、推動業者自律，但目前大多數網路平台業者都是跨國公司，因此iWIN只能呼籲平台業者依據各自的社群守則，建立網路內容防護機制，今年初兒童卡通頻道「佩佩豬」被入侵後，iWIN就立刻接到民眾檢舉並列管追蹤，iWIN在類似的狀況接到申訴後，就會和業者聯繫並建議將影片下架。

教育部資訊及科技教育司科長許雅芬說，教育部對於各級學校安全健康上網有相關實施計畫；衛福部保護服務司科長胡木蘭說，立委認為檢舉案件數多但實際開罰數少，是因為相關單位要討論，雖然件數少，但效果已經達到，業者自律更能事半功倍。