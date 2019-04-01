韓國瑜「手握心臟」：我熱愛中華民國、反對一國兩制

2019-04-01 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高市長韓國瑜今到議會備詢，被綠議員要求對一國兩制表態，韓國瑜說，「我慎重講，我支持中華民國、熱愛中華民國，不接受一國兩制。」但仍被綠議員質疑，他再回：「我手握心臟再說一遍，我支持中華民國，反對一國兩制！」

民進黨團上午質詢韓國瑜，議員們輪流質詢。議員鄭孟洳說，進去中聯辦說沒聊政治議題，但中聯辦說，談一國兩制下香港回歸祖國繁榮，國台辦也說韓見證一國兩制繁榮，質疑韓是為一國兩制背書。議員簡煥宗說，中聯辦介入香港民主選舉，讓香港厭惡，韓去了香港人覺得不該去的地方，「禿子跟著月亮走，請問月亮是不是中國？」

議員林智鴻酸韓國瑜見證一國兩制成功，成為代言人，並問韓去中聯辦時，有沒明確表達支持一國兩制？還是不接受一國兩制？韓國瑜說， 所有團員都有進去，沒有密會、沒談政治性議題。

林智鴻追問：「完全沒談到一國兩制？中聯辦說你談一國兩制。」韓問：「你相信我講話，還是中聯辦新聞稿？你個人相信誰？」林仍追問到底有沒有談到一國兩制？要求市府發新聞稿反駁澄清沒談一國兩制。但韓國瑜說，「我在高雄神聖殿堂宣布，還要發什麼稿？」

林智鴻再要求他表態對一國兩制態度，韓國瑜問：「你相信我講的嗎？我慎重講，我支持中華民國、熱愛中華民國，不接受一國兩制，台灣人不接受一國兩制。」

林再質疑：「真心拒絕？」韓無奈回：「要不要我脫外套，手握心臟給你看？」韓說，「我手握心臟再說一遍，我支持中華民國，反對一國兩制！」