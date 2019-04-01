消失的文化影響評估？立委質疑文基法是假動作

2019-04-01 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



立法院教育及文化委員會今審文化基本法草案，不少委員質疑文基法宣示性大於實質性，不知如何做、有何法律效力，之前文化部提出的版本強調文化影響評估等也都大多不見。立委張廖萬堅引用民間文化團體意見，指出這種影響評估有如「假評估」，文基法變假動作。

文化基本法最早在民國86年提出，歷經幾番更迭，行政院1月底提出文基法草案，立委陳學聖等18人、張廖萬堅等19人、陳亭妃等21人也擬具草案，立法院教文委員會今先排質詢。

不少立委關切文化部原提版本強調文化影響評估，政院版本談的卻只剩一點。張廖萬堅指出，政院現在談文化影響評估只在第24條提及「締結國際條約、協定有影響文化之虞」時，認為太限縮，指出未來若民間、地方政府等開發時，是否可能因為法律上位問題，無法真的保護文化？

張廖萬堅舉例，法國凱旋門在文化保護下，至今享有良好景觀，但台灣北門旁邊就有26層樓高的觀光旅館，未來也可能有其他開發案，文化景觀協調性未知。他質疑，文基法通過對北門等實際事物究竟有否影響，不能像民間團體所指變成只是假動作、只具宣示性，希望文資法通過後，台灣地景真的改觀。

文化部長鄭麗君表示，文化部談文化影響評估時有三個層次，分別是國際經貿協商、國家政策、民間開發等，國際經貿協商目前在政院版24條，重點是不要發生國外談完回台後、才產生對立情況；國家政策層面在第2條第2項，條文中指國家制定政策時，應保障人民文化權利及文化永續發展，至於如何做，會透過行政院文化會報來提出。

鄭麗君說，在第三層面民間開發部分，文化部原本雖有提出條文，但政院說已有文資法、環評法、都市計畫法等，還得思考執法路徑如何落實，會再問委員及社會等意見。