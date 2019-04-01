播韓國瑜有事播賴清德卻沒事 藍委砲轟NCC

2019-04-01 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨立院黨團今舉行記者會，批評民進黨箝制媒體，NCC淪御用打手，並指NCC開罰中天電視台100萬違法濫權，侵害新聞自由。而開罰中天理由是播太多高雄市長韓國瑜的新聞，那為何其他電視台狂播行政院前院長賴清德、蔡英文總統卻沒事，分明是兩套標準，為了政治無所不用其極，國家通傳會淪為民進黨通傳會。

國民黨立委曾銘宗指出，NCC組織法第1條明文規定，為落實憲法保障言論自由，維護媒體專業自主，保障消費者權益，特成立國家通傳會。結果NCC卻以中天違反公序及事實查證原則開罰100萬元，已經違法濫權並侵害新聞自由。

曾銘宗表示，行政院說NCC誰都管不到他，NCC也什麼都不管。這段話言猶在耳，NCC馬上配合行政院之指導開罰，作為獨立機關卻為黨派服務，決策竟然只看顏色不問是非，失格失能已淪為執政黨的附隨組織，成為民進黨的傳聲筒，只能說悲哀。

曾銘宗還說，NCC組織法第8條明文，本會委員應超出黨派以外，獨立行使職權，但針對中天一案處罰之事實，其它電視台也有此種情形，卻僅處罰中天電視台，NCC基於黨派考量，立場偏頗不但違法也傷害大眾觀看的基本權益，國民黨團予以最嚴厲譴責。

國民黨立委賴士葆批評，NCC自甘墮落淪為政策打手，變成行政院長蘇貞昌的小玩偶，這是何等悲哀。而且他處罰中天依據是播韓國瑜播太多，但其他電視台播賴清德、蔡英文播太多卻沒事，為什麼獨獨播韓國瑜有事，那是因為因為韓對他們產生威脅，所以就祭出連坐條款，扼殺言論自由，台灣不是號稱最民主嗎？結果為了政治就無所不用其極，民進黨作賤NCC，NCC也作賤自己。