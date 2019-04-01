綠委批韓國瑜傷害阿里山茶葉 也沒幫高雄農民賺大錢

2019-04-01 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜日前指出，阿里山茶葉殘留農藥導致當年外銷訂單遭退貨，對此，民進黨立法院黨團今舉行「台灣品牌，不容傷害」記者會，嘉義立委陳明文指出，茶葉出關一定要經由農藥檢測，質疑韓國瑜沒有把關就要送出國，根本不合乎邏輯；立委劉世芳則調出農產品交易價格比較，韓國瑜與大陸簽MOU之後，高雄農產品價格並未提升，「韓國瑜說要幫高雄農民賺大錢，但是我們都沒有看到。」

陳明文說，阿里山好茶已經是台灣品牌，但韓國瑜一句話卻幾乎毀掉阿里山高山茶的品牌，因此導致所有嘉義縣生產合作社與立委都站出來捍衛，韓國瑜得說清楚講明白，當年當北農總經理跟大陸簽MOU，原先要賣1萬盒茶葉最後只賣700盒，到底為何會因為農藥殘留過高影響外銷，「你要說清楚到底是跟誰買的」，而非模糊焦點問嘉義縣長翁章梁為嘉義農民做了什麼。

陳明文表示，茶葉出關一定要經由農藥檢測，為何當年沒有把關就要送出國，這不合乎邏輯，更質疑韓國瑜近日簽署許多MOU，未來會否賣不出去也是怪給農民，要求韓國瑜先把前案說清楚，避免引發以後把責任推給農民。

蔡易餘則說，韓國瑜賣不出去推給茶葉有農藥，這對阿里山還有梨山的茶都是很大的傷害，也是傷害大家辛苦建立的台灣品牌，質問韓國瑜為何當時不換經銷商，卻要拿不合格的茶葉。

另外，翁章梁遭韓國瑜質疑替農民做了什麼，蔡易瑜則列表反擊，光上任4個月，嘉義縣就將太保番茄外銷香港、大林竹筍外銷新加坡、200公頃地瓜契作外銷、6090公斤鳳梨外銷中國等多項外銷。