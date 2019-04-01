吳釗燮：第一時間通知他國共軍越線 他們不以為然

2019-04-01 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



中共空軍兩架殲11戰鬥機昨天上午飛越海峽中線，與我方戰機對峙長達10分鐘之久，外交部長吳釗燮今天表示，外交部第一時間告知理念相近國家，說明這是非常危險的狀況，大約中午時間通知第一個國家。

共軍昨天飛越海峽中線，朝野立委今天在立法院外交及國防委員會關注相關議題，吳釗燮會前受訪時表示，共軍的行為是故意、挑釁，也是危險的行動。

民進黨立委羅致政詢問，昨天是否有召開國安高層相關會議，外交部負責的工作是什麼，外交部說通知了相關國家，那有哪些國家？

吳釗燮說，國安高層沒有召開高層會議，但有緊密聯絡，外交部的工作就是和區域夥伴進行必要聯繫，但他不方便公開說明我方告知了哪些國家，但我方認為重要國家都告知了，通知內容大概是中共軍機越過海峽中線12分鐘，侵入距離約43海里，經過我方戰機加以驅離才離開，也說這是非常危險的情況、是故意的行動，需要關注，外交部大約中午就通知了第一個國家。

民進黨立委趙天麟關切，我方第一時間就通知相關國家，外交部至今是否有收到那些被通知的國家的回應？吳釗燮說，根據他私底下了解，我們的合作夥伴對於中國這種做法「大大不以為然」。