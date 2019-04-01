愚人節朱立倫自嘲：阿嬤告訴我 我民調第一名

2019-04-01 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



今天是愚人節，日前表態參選2020總統的新北市前市長朱立倫在臉書上祝大家愚人節快樂。圖／翻攝朱立倫臉書 分享 facebook 今天是愚人節，日前表態參選2020總統的新北市前市長朱立倫在臉書上祝大家愚人節快樂，並開玩笑指自己「頭髮最茂密」而2016年讓朱立倫改變心意參選總統的阿嬤也出現了，朱說，阿嬤告訴他，他的民調第一名。

此外，朱立倫也在臉書表示，促轉會前主委張天欽不是東廠，行政院長蘇貞昌沒有伸手NCC，行政院前院長賴清德不想要台獨，更諷刺蔡英文總統最愛中華民國。最後祝大家愚人節快樂。

朱立倫......

祝大家，愚人節快樂