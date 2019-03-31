愚人節發文／柯Ｐ：明天準時上班 「學姊」妙回11字

2019-03-31 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



明天是4月1日愚人節，不少人都在擔心有可能會被整，不過台北市長柯文哲今晚則是在臉書上PO出一張紙條，上頭寫著「明天要準時上班，這不是開玩笑的」，最後還hashtag 7:30見，並強調這是針對四月一日的第一道指令。

柯文哲的「4月1日指令文」一出，立刻引發網友討論，甚至一口氣調出北市府發言人劉奕霆、副發言人柯昱安、黃瀞瑩在下頭留言。