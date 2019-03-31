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愚人節發文／柯Ｐ：明天準時上班 「學姊」妙回11字

2019-03-31 23:51聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

明天是4月1日愚人節，不少人都在擔心有可能會被整，不過台北市柯文哲今晚則是在臉書上PO出一張紙條，上頭寫著「明天要準時上班，這不是開玩笑的」，最後還hashtag 7:30見，並強調這是針對四月一日的第一道指令。

柯文哲的「4月1日指令文」一出，立刻引發網友討論，甚至一口氣調出北市府發言人劉奕霆、副發言人柯昱安、黃瀞瑩在下頭留言。

只見黃瀞營留言說「我想老闆應該是認真的吧」，劉奕霆則是回「好，沒在怕」，柯昱安回「收到」，一口氣湊齊大熊、小牛和學姊的留言。

明天是4月1日愚人節，不少人都在擔心有可能會被整，不過台北市長柯文哲今晚則是在臉...
明天是4月1日愚人節，不少人都在擔心有可能會被整，不過台北市長柯文哲今晚則是在臉書上PO出一張紙條，上頭寫著「明天要準時上班，這不是開玩笑的」，最後還hashtag 7:30見，並強調這是針對4月1日的第一道指令。圖／擷取自柯文哲臉書
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柯文哲北市

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