我持3友邦居留證者 薩國取消免簽

2019-04-01 00:33 聯合報 記者鄭媁／台北報導



薩爾瓦多去年與我國斷交，昨更取消持有我友邦瓜、尼、宏國居留證的台灣人免簽證待遇。圖為斷交後，天母使館特區前撤下薩爾瓦多國旗的空旗桿。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台灣與薩爾瓦多去年八月斷交後，薩國緊接著在十二月無預警取消對我免簽待遇，我方隨後也取消薩國免簽證待遇。薩國昨更進一步針對持有我友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉居留證的台灣人免簽證待遇，入境薩國必須提前申辦簽證。對此，外交部表示，對薩國「現任政府」的不友好舉動表示遺憾。

目前持有瓜、尼、宏國居留證的我國人，均須事先申請薩國簽證。相關駐地大使館均已將這項訊息公告，並轉達旅居當地國人。外交部領務訊息指出，國人前往薩國須事先申請簽證。鑑於薩國政府在台未設立代表機構，國人前往之前，必須與薩爾瓦多駐外大使館，如駐日本大使館或駐韓國大使館等，洽繫簽證申辦事宜。

薩爾瓦多即將在六月更換新政府，薩爾瓦多準總統布格磊曾表示，正在檢視與中國大陸的關係，不過「尚未決定」是否轉向；並表示若中國尊重薩國，願與中國維持關係；若中國不尊重，即使中國是全球第二大經濟體，薩國也不會與中國維持關係。對此，我外交部相當低調，僅表示會密切關注發展。

另外，我友邦宏都拉斯第一夫人葉安娜昨抵台訪問，將晉見蔡總統、拜會外交部長吳釗燮並接受款宴。葉安娜在宏都拉斯積極推動醫療及社福計畫，此行除將參訪故宮，也將與靜宜大學和喜憨兒社福基金會等文教社福設施交流。