韓國瑜唱「不考慮二〇二〇」 韓陣營：誤會一場

被力拱選總統，高雄市長韓國瑜昨天深夜在臉書發文，強調「就這四年的時間，我會讓大家看見我履行諾言的決心與毅力，讓大家看見高雄的成長與改變」，外界解讀韓不選總統，但親韓人士強調，韓國瑜不會迴避他該承擔的責任；國民黨則呼籲，在「吳韓會」前，外界勿多作揣測。

韓國瑜昨晚以「人所能負的責任，我必能負；人所不能負的責任，我亦能負。」為題在臉書發文指出，只要為了高雄好，所有難關會一肩挑起，就算踉踉蹌蹌、步履維艱，也會一步一腳印走下去；他永遠把人民擺在第一，一直重申要全力為高雄拚經濟，給高雄市民過好日子。

韓國瑜明後兩天將首次向市議會定期大會做施政報告，藍綠黨團已積極備戰，韓國瑜選與不選，勢必成為市議員質詢焦點。

韓國瑜昨晚詼諧自唱「我堅持∼不考慮二〇二〇」，外界解讀韓國瑜唱出心聲不考慮二○二○，韓陣營核心人士今天強調，這是「誤會一場」，韓國瑜唱歌的背景是在跟記者開玩笑的場合，叫大家別再逼他，先讓他把高雄市政做好；而韓國瑜為了台灣、為了中華民國、為了高雄市，他不會迴避任何他應該承擔的責任，但這個重責大任，不是他一個人能獨立解決的，需要群策群力，要有共同目標理想的人一起來奮鬥，他不管做任何決定，都會充分與黨內同志溝通跟討論。