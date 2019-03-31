韓國瑜晚間現身高澎同鄉會晚宴 再被高喊「總統好！」

2019-03-31 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



藍營基層力拱選總統高市長韓國瑜，昨晚臉書發文說4年會讓大家看見他履行諾言的決心和毅力，並強調不論人所能不能負的責任，他都將一肩擔起，引發外界揣測。他今神隱一天，傍晚出席高雄澎湖同鄉會晚宴，再被高喊「總統好！」

今天沒有公開行程的韓國瑜，傍晚出席高雄澎湖同鄉會晚宴，被高市議員陳美雅直播，行蹤曝光。韓國瑜在晚宴上頒發首張市府顧問證書給同鄉會理事長莊吉雄，莊在台上高喊「總統好！」引來台下一片掌聲，韓則笑推莊一把。

韓國瑜在台上致詞說，國民黨高市黨部主委莊啟旺拿帖子說今天要聚餐，市府頒發第一張證書，代表對澎湖鄉親的尊重和肯定，高雄支撐台灣60%重工業，澎湖人對高雄幫助很大，頒發第一張證書代表敬重，未來高雄會越來越棒，希望大家要保持笑容，提升品質，讓高雄越來越可愛。

韓國瑜說，全世界都在看高雄，他剛從港澳、深圳、廈門回來，網路上點閱高雄的點閱率達10億，自從他講了「老鼠偷拖鞋，大的在後頭」後，點閱搜索高雄更突破12億。

韓國瑜說，人進來高雄越多，過兩天，工總也要再來投資600~800億元，富邦銀行也看好高雄欲投資400億元，海霸王也最少投資100多億元，還有國巨電子等，越來越多來高雄投資，觀光客也越來越多，他要告訴大家，把握百年來的機會，把高最棒一面呈現出來，讓高雄市民有光榮感。