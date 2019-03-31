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上將大使李翔宙任粉專特派 竟在丹麥尋獲北伐歷史文物

2019-03-31 15:39聯合報 記者洪哲政╱即時報導

中華民國駐丹麥大使李翔宙為了推動兩國交流，經常利用公餘時間，在丹麥各地四處觀察，看到有趣的畫面，就會用手機拍下來，最近李翔宙到哥本哈根市集拍攝畫面時，在中東小販的貨品中，看到過去東三省兵工廠製的中華民國陸海空軍副司令就職紀念的銅製墨盒，李翔宙馬上認出這是北伐時期的文物，竟然輾轉流傳到遙遠北國。

駐丹麥代表處有臉書網頁，作為推動兩國文化觀光交流的橋梁，其中有許多介紹丹麥民情、風光與施政重點的影片，是李翔宙拍攝，將影片傳回在台灣的女兒，請女兒幫忙編輯配樂，再由他貼回臉書。

駐丹麥台北代表處最近有則「幸福丹麥」短片，介紹八年前哥本哈根耗資3億台幣，以兩年時間打造一座丹麥最大室內市集，市集內A、B兩館，容納60個攤位，銷售有機與高級食材，攤商都是對食材有高度熱忱的專業人士，能提供豐富的食材特性與食用方法，市集不定期舉辦品嘗會或食材培育活動，每周到市集人數約6萬人，每天中午或上下班時刻，人滿為患。哥本哈根把這市集的稅收全部回歸運用到福利政策，比如孩童免費照顧、樂齡長照，這也是當初市集整合規畫的重點。

李翔宙透露，他在拍這則市集短片時，在一個中東人攤位上看到這個銅製收藏小圓盒，還挺有意思的。他出示圓盒照，盒面明載「中華民國陸海空軍副司令就職紀念」，為「東三省兵工廠」於19年10月9日製造。

據了解，這應該是當年北伐成功統一後，擔任總司令部的先總統蔣中正任命奉軍少帥張學良為副司令的紀念品，因為當時只有奉軍是唯一陸海空軍齊全的部隊。

駐丹麥大使李翔宙透露，他在拍這則市集短片時，在一個中東人攤位上看到這個銅製收藏小...
駐丹麥大使李翔宙透露，他在拍這則市集短片時，在一個中東人攤位上看到這個銅製收藏小圓盒，還挺有意思的。他出示圓盒照，盒面明載「中華民國陸海空軍副司令就職紀念」，為「東三省兵工廠」於19年10月9日製造。圖╱李翔宙提供
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李翔宙。聯合報系資料照
李翔宙。聯合報系資料照
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丹麥李翔宙空軍

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