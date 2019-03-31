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陳菊挺蔡英文 重申台灣走在正確道路

2019-03-31 14:45聯合報 記者丘采薇╱即時報導

民進黨總統初選進入關鍵協調期，蔡英文總統與行政院前院長賴清德將以全民調決勝負，陳菊雖與賴清德同屬新潮流系，但已公開支持蔡連任，今天也陪蔡到高雄哈瑪星代天宮參拜。其他陪同參拜者包括高雄市長陳其邁、立委趙天麟等，陳菊稍早在臉書上表示，感謝大家做總統的後盾，並重申台灣走在正確的道路上。

陳菊說，今天與小英總統一起回到高雄，到鳳山赤山文衡殿、哈瑪星代天宮參拜。現場有許多熱情的朋友特別來為總統加油，台灣在總統的帶領下正走在正確的道路，「感謝大家做總統的後盾，讓我們一起繼續努力。」

總統府秘書長陳菊陪同蔡英文總統到高雄哈瑪星代天宮參拜。圖／取自陳菊臉書
總統府秘書長陳菊陪同蔡英文總統到高雄哈瑪星代天宮參拜。圖／取自陳菊臉書
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陳菊哈瑪星賴清德

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