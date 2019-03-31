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【重磅快評】恐嚇奧步用不膩 看民進黨示範什麼叫愚蠢

2019-03-31 14:31聯合報 主筆室

2020總統大選還沒正式開打，民進黨到底要怎麼面對這場選戰卻已經定調，十之八九脫離不出「恐嚇牌」、「嚇人牌」的範圍，而且說得一個比一個誇張，已經到了語不驚人死不休的地步了。

前幾天，民進黨立委林靜儀在臉書上呼籲年輕朋友，跟向自己催生的長輩說「再投國民黨就不生小孩」，因為投給國民黨可能會被送進集中營，喪失自由民主，被集權統治。陸委會主委陳明通則說，如果國民黨的韓國瑜當總統，國家會「危如累卵」，副主委陳明祺更激動，說如果國民黨重返執政，明年的總統和立委選舉，「可能是台灣最後一場有意義的選舉」，在那之後，「台灣只有香港式的選舉」。

這些表述，不外乎就是把對手國民黨塑造成萬惡集權政府的幫兇，投給國民黨，就是投給中國共產黨。

不過話說回來，這是民進黨第一次用這招嗎？顯然不是。2008年總統選舉，民進黨提名的謝長廷對上國民黨的馬英九，當時謝長廷就曾經有段名言，說假如投給馬英九，會「查甫找無工，查某找無尪，囝仔要去黑龍江」，意思是台灣的工作都被大陸人佔走，台灣人反而得到對岸當台勞。

去年的九合一選戰，民進黨大肆泡製「假新聞」的危害，推波助瀾之下，有獨派學者在媒體撰文，警告「這次會是台灣最後一次選舉嗎？」指國民黨是中共扶持的人，國民黨當選就是專制勢力復辟，台灣的民主自由會崩潰。

從當年謝長廷到去年的綠營學者，十幾年下來，可以看出民進黨的嚇人牌有兩個共同點：第一，就是他們的嚇人從沒成真過；第二，這兩次的嚇人牌打出來，民進黨都是以慘敗做收。

當然，這些歷史，民進黨可能也不是不知道，知道還硬要打這種牌，多半也是無牌可打，才會如此選擇。不過，愛因斯坦曾有一句名言「所謂的愚蠢，就是反覆做相同的事，卻期待有不同的結果」，民進黨義無反顧的身體力行「反覆做相同的事，卻期待有不同的結果」，應該很快就可以看到它的準確性了吧。

民進黨國民黨

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