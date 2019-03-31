台灣人不接受一國兩制 蔡英文：全世界都支持

2019-03-31 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



蔡英文總統今到高雄哈瑪星代天宮參拜，她致詞表示，她公開宣示台灣人不接受一國兩制，全世界國家都支持台灣，也期待台灣勇敢團結，站在抗拒中國壓力的最前線，不要在壓力下妥協。

蔡英文今午在總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁及立委趙天麟、管碧玲等人陪同下，前往哈瑪星代天宮參拜。

她致詞表示，她此次出訪，讓有邦交國和台灣關係更好，也把國家主權顧好，這2、3年花很多時間做好外交，現在台灣是很重要國家，不只是海峽兩岸一邊的台灣，是印度太平洋的台灣、是世界的台灣。

蔡英文說，國際上對台灣很信賴，知道台灣人保護自己的主權、自由民主的堅定意志，1月時中國說一國兩制，她馬上反映這不是台灣人能接受的，台灣人要自己做自己的主人，台灣人有自己的主權、有自己的價值。

蔡英文說，她一講完，全世界國家都支持，也說台灣人很勇敢，在關鍵時刻出來把話講清楚。國際對台灣是肯定的、對台灣人的尊嚴是尊敬的，對台灣人需要的幫忙，都會盡最大力量來幫助，所以要有信心，台灣人在世界裡是重要的，「我們站在抗拒中國壓力的最前線」。

她說，世界期待台灣要勇敢、團結、意志要堅定，不要在壓力下妥協，「這些年來中國給我這麼多壓力，大家想看看，蔡英文有沒有退讓過？」強調自己一直堅守國家主權，且在國際上，朋友越來越多，台灣需要幫助時，大家都替台灣講話。

蔡英文說，一方面不妥協，一方面有很多國際上的朋友給予支持，所以這是台灣人共同的驕傲，台灣人要團結、守住主權，讓世世代代的台灣人有自己的主權。

她並表示，她不只是守住主權，這幾年很多人唱衰台灣經濟，但她說這幾年台灣經濟是穩定的在成長，舉例來說，股市上萬點是有史以來最長的；這3年來，機械等產業也成為兆元產業，新的產業可讓年輕人有更多工作，且薪水更好。

她並強調，為了年改，很多人攻擊她，但年金一定要改革，沒改革會破產、國家財政會被拖垮，所以她一定要年改，年改可讓年金至少30年不會破產，退休的人領得到退休金、有保障，國家財政可以穩定，且有多餘財政空間去照顧年輕人。

她說，年改雖很困難，她有時問我自己，這麼困難的事，要不要退縮、要不要退讓？「但是我決定一定要走下去，否則台灣沒有往前走的力量。」