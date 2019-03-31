拚連任打經濟牌 蔡英文：股市上萬點史上最久

2019-03-31 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



蔡英文總統今天上午到高雄鳳山區文衡殿參拜，獲得大批支持者高喊「總統加油！」她展現要拚連任的決心，強調「拒絕一國兩制，全世界也都支持我們」，並指上任以來，股市上萬點的時間歷來最久，她做很多以前政府沒做的，盼和大家繼續拚下去。

蔡英文今天上午10點抵達文衡殿，總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁等人陪同，陳菊致詞說「起厝起一半，師傅不能換」來挺蔡英文，陳其邁呼籲，要支持蔡繼續帶領改革。不過進行合照時，在場媒體喊「2020有什麼看法」、「蔡賴配有沒有破局嗎？」她手舉到耳朵邊表示聽不到，並未回應。

「你有看過蔡英文讓步嗎？」蔡英文說，2016年執政以來中共的壓力再大，台灣從來沒在主權問題上讓步，「不但沒讓步，當中國進逼，我們站出來拒絕一國兩制，全世界都跟我們站一起，支持我們」。

蔡英文也提及其他政績，她指出，很多人唱衰經濟，但她當總統以來股市上萬點時間有史以來最久、現在到1萬600點；現在台灣電子業最強，她當總統後，又多兩個兆元產業，1個是機械，1個是互聯網，能讓年輕人薪水會越來越好，但效果會在之後出現，要對經濟有信心。