嚴規租賃車 藍委批：政府不要為了選票草率推政策
交通部日前預告「汽車運輸業管理規則第103條之1」修法草案，明訂租賃車的計費方式要採取日租或時租模式，遭民眾在公共政策網路平台上提案反彈。對此，藍綠立委皆表示，針對民眾反映的意見，必須要再做討論，跟社會對話，取得共識；還有國民黨立委說，希望「政府不要為了選舉就草率推出這樣的政策，需要體察民心」。
交通委員會召委、國民黨立委陳雪生表示，由於Uber與租賃業合作後只繳了100多萬，先前的行政罰鍰1億都罰不到，他認為應該「繳完大家再來談」，他認為這部分不僅有保障消費者的權益，要如何與計程車之間取得平衡點須要再討論，也要持平看待，但至少管理部分要給消費者一個交代。
交通委員會委員，國民黨立委許淑華表示，交通部這樣的政策是否要實行，必須看民眾的反應再來討論，前提是對業者要有合法管理，並保障民眾權益。但也要顧慮到民眾搭乘的意願跟方便，還有其他業者的生計等這些都在考量之列，「政府不要為了選舉就草率推出這樣的政策，要體察民心思變」。
交通委員會委員、民進黨立委陳歐珀表示，不僅民眾，業者對於出租1小時計費方式也有有很大的意見，所以我們要順從民意做一個深度的討論。他認為，政府面對政策的形成過程中應該加強與民眾對話，不管是對業者還是民眾，都要接地氣才能拚政策，讓人民有感才是最好的方式，我們一定要跟社會多對話。他表示，自己會搭起政府與民眾及業者的橋樑，之後會再找各方討論，尋求共識。
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