嚴規租賃車 藍委批：政府不要為了選票草率推政策

2019-03-31 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



交通部日前預告「汽車運輸業管理規則第103條之1」修法草案，明訂租賃車的計費方式要採取日租或時租模式，遭民眾在公共政策網路平台上提案反彈。對此，藍綠立委皆表示，針對民眾反映的意見，必須要再做討論，跟社會對話，取得共識；還有國民黨立委說，希望「政府不要為了選舉就草率推出這樣的政策，需要體察民心」。

交通委員會召委、國民黨立委陳雪生表示，由於Uber與租賃業合作後只繳了100多萬，先前的行政罰鍰1億都罰不到，他認為應該「繳完大家再來談」，他認為這部分不僅有保障消費者的權益，要如何與計程車之間取得平衡點須要再討論，也要持平看待，但至少管理部分要給消費者一個交代。

交通委員會委員，國民黨立委許淑華表示，交通部這樣的政策是否要實行，必須看民眾的反應再來討論，前提是對業者要有合法管理，並保障民眾權益。但也要顧慮到民眾搭乘的意願跟方便，還有其他業者的生計等這些都在考量之列，「政府不要為了選舉就草率推出這樣的政策，要體察民心思變」。