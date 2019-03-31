蔡賴續協調 民進黨：韓國瑜不影響初選步調

2019-03-31 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



民進黨初選協調進程，行政院前院長賴清德自曝已與黨內協調小組見面，蔡英文總統則是僅與5人協調小組成員個別會談，尚未正式討論，蔡賴的共同協調日子得還需等等；至於高雄市長韓國瑜動向是否影響初選走向，民進黨秘書長羅文嘉強調，不因韓國瑜影響初選步調。

蔡、賴初選對決，但黨內基層不斷拱「蔡賴配」，副總統陳建仁不連任，外界推測就是虛位以待。據了解，5人協調小組已將拱「蔡賴配」聲音陸續轉達，但賴清德在初步協調後仍表明要走完初選，清楚表達帶領黨2020勝選的意志，並重申參選是因為大眾擔心民進黨輸掉總統選舉，立委席次又大幅降低情形下，民進黨輸掉的不只是政權，甚至台灣民主和主權被挑戰。

賴清德定調不讓，蔡英文部分，據了解，目前她僅與5人協調小組成員個別會談，尚未正式討論，秘書長羅文嘉指出，蔡賴的共同協調日子得等小組與蔡總統討論後再定案。

總統府發言人張惇涵則表示，「連任是總統的責任」，但總統回國後國政行程繁忙，初選協調一切尊重協調小組，正式會面尚待安排，總統仍以國政優先，做好總統的每項工作，相關意見，未來會在協調小組會議中充分表達。

回顧2008大選前夕，民進黨四大天王初選殺到難分難捨，這回更是蔡英文的連任被挑戰，戰況一觸即發。立委林俊憲坦言，過往民進黨有幾次初選會打到刀刀見骨，但賴院長這回選擇打典範初選，就算走上政見會或辯論會舞台也已定調「絕對不會人身攻擊」，僅會表達對政策看法的不同。