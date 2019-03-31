徵召韓國瑜？國民黨：等他黨人選確定後再決定

2019-03-31 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜在臉書表示，這4年時間會讓大家看見高雄的成長與改變，暗示不選2020，但最後以「人所能負的責任，我必能負；人所不能負的責任，我亦能負」作為結尾，耐人尋味。對於國民黨徵召初選下一步，黨內表示，等吳敦義與韓見面深談後，以及他黨及其他總統候選人確定後，一切才會明朗，希望支持者給國民黨多一點時間。

國民黨發言人歐陽龍表示，4月18日民進黨的總統候選人才出爐，後面也還有很多時間可以了解其他候選人如台北市長柯文哲的參選方向，選情本來就是瞬息萬變，在這種狀況之下，國民黨要保留一些彈性，不為其他，一切為了明年的勝選和台灣民眾，所以請國民黨的支持者保留一些耐心跟愛心，讓我們有更多的時間去運籌帷幄，選出最好的總統候選人。

不過，黨內人士直言，黨中央想要硬幹也不是不行，反正還有時間，吳敦義就繼續消費韓國瑜測風向，等民進黨4月中人選產生也不遲。