綠小雞等母雞 20艱困選區徵召得等總統出爐

2019-03-31 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



民進黨2020大選區域立委初選登記已截止，但20個艱困立委選區將徵召或是與其他政黨協調尚未定案，不分區布局也還沒出爐，一切都在等最快17日出爐的黨內總統候選人，究竟是蔡英文總統或是行政院前院長賴清德才會續走。

民進黨第10屆區域立委共53選區提名初選登記部分已截止，另外包含雙北及有提名人選但得票未達42.5%的新竹市、金門縣等，計有20個選區被列為艱困選區。

其中雙北最大問題，是台北僅有吳思瑤與何志偉2席，其餘都是艱困區，而新北雖然委員多，但基層焦慮整體選情對民進黨較不利，加上前次立委勝選某部分是挾著學運氣勢，連中和區都能擠掉國民黨的張慶忠，算是讓新北市立委來到極大值甚至是立委「超額」，這回一定不會比上次好，期待總統人選趕緊定案，好讓母雞帶小雞。

是否與時代力量合作也是關注重點，中正萬華區王世堅坦言有基層勸進，雖然是跨區，但聲量大又有民調支持，加上「鐵藍」也被時代力量給攻克，不無機會；沈發惠在汐止經營許久，也擔任過立委，若是徵召對戰有一搏可能，黨會2區全讓還是選擇性禮讓林昶佐與黃國昌，有待後續協調。

屏東與高雄因為席次各刪減一席，原將上演黨內互打，最後立委蘇震清禮讓，僅有鍾佳濱與莊瑞雄續戰；地方人士分析，選區重劃後，鍾佳濱的選區反而是稀釋泛藍選票，加上屏東縣長潘孟安的好表現，應是有利守住2席。

高雄部分，管碧玲選區被分掉後，有望進入不分區名單，其餘現任立委都同額登記，僅有第8選區賴瑞隆遇上市議員鄭光峰挑戰；地方人士指出，高雄首當其衝遇上韓流，但目前反彈聲浪也逐漸出現，地方焦慮韓流再盛恐是兩岸最接近統一的時刻，危機意識與投票意願逐漸清晰，未必對藍營有利。