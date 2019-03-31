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2020誰來選總統
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知名民運人士吾爾開希酒駕被抓 年輕警員不認得他是誰

83歲前氣象主播李富城宣布參選立委 自豪「心臟可比60歲」

韓國瑜不選2020？藍營：跟吳敦義懇談前一切都不算數

2019-03-31 11:56聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

高雄市長韓國瑜昨在媒體面前唱歌「我堅持∼不考慮2020」，深夜又在臉書表示，這4年時間會讓大家看見高雄的成長與改變，外界解讀韓表態不選2020。不過黨內認為，在韓與國民黨主席懇談前「這些都不算數，一切的可能都會有可能」；也有與會韓的立委表示，韓所說的「台灣安全，人民有錢」8個字，很明顯就是選總統的格局。

黨內人士透露，那篇臉書只是節錄部分專訪內容，並沒有把選不選2020的話說死，尤其最後一段「人所能負的責任，我必能負；人所不能負的責任，我亦一肩擔起、起走無悔。」那表示選或不選都可以，就看各界怎麼解讀；至於韓國瑜昨下午詼諧自唱「我堅持∼不考慮2020」，黨內人士說，這也不是在公開場合唱歌表態，不過就是開開玩笑，沒那麼嚴重。

國民黨發言人歐陽龍也說，韓國瑜是因為喜歡唱歌，剛好又是去唱歌的一個場合，因為沒機會唱到，他就隨口在上車前唱一段，「那是他的個性使然」，韓國瑜那麼隨興，會娛樂大家的。

歐陽龍強調，在韓國瑜與吳敦義深談之前，這些都不算數。他相信韓是肯負責任的人，會有一些想法，對高雄市民也有責任在肩上，所以站在黨中央的立場，吳敦義會去找韓懇談，了解他的想法。不過選戰瞬息萬變，在跟韓國瑜談之前，國民黨初選期程目前不會有任何改變。

民黨立委費鴻泰、賴士葆、曾銘宗及許毓仁29日拜會韓國瑜，其中1位立委表示，韓國於最後在結尾說「台灣安全，人民有錢」，牽涉到國家安全的層級，其實這就是選總統的規格了。

國民黨立委賴士葆認為，韓國瑜不僅去大陸還要去美國，證明地方首長可以帶頭衝經濟，成為拚經濟的領頭羊，希望能在短時間內做出一點成績，所以在某種程度上，黨中央把初選時程往後拖，也是為了配合韓國瑜的表現，但短時間內要有政績也不容易，雖然目前效果是有看到的。

賴士葆說，未來會如何沒人敢說，現在的狀況混沌不明，不管韓國瑜要不要選，國民黨都要大團結。他指出，最近新北市前市長朱立倫表示，不管是韓和他誰出來選都會好好合作，朱這樣超然的高度讓他的網路聲勢有起來。他認為朱跟韓可以做一個整合，不管任何形式的整合，他們的聲量都是加起來的，這樣的團結也是國民黨基層樂見的，但無論是什麼結果，都還是要尊重當事人的想法。

高雄市長韓國瑜。本報資料照片
高雄市長韓國瑜。本報資料照片
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韓國瑜國民黨賴士葆

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