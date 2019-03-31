韓國瑜不選2020？民進黨立委們不這樣認為

2019-03-31 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



針對高雄市長韓國瑜是否不選2020，民進黨立委劉世芳直言，民調本就顯示有6成選民不支持韓國瑜挑戰總統大位，且她在地方觀察到的也是如此，但韓國瑜畢竟仍是國民黨員，恐會身不由己；林俊憲則說，拱韓聲量依然高，參選的機率還是存在。

民進黨2020總統候選人由蔡英文總統與行政院長賴清德對決，國民黨遲遲未有人選，祕書長羅文嘉說，韓國瑜確實表達了不選的意願，可這些決定的變動性、不穩定性都很高，因此黨的初選不必受到其他政黨或政治人物的決定影響。

林俊憲則說，民進黨初選遊戲規則很清楚，就算國民黨人選沒有共識，候選人還是可以選擇民調是要互比或對比；至於韓國瑜表達不參選的意願，他則認為拱韓聲量依然高，且要讓也不可能讓給民調有段差距的前新北市長朱立倫或是王金平，推測韓國瑜選的機率還是很高，「除非韓國瑜是要讓給鴻海董事長郭台銘。」

許智傑表示韓國瑜若真的不選總統，這種不「吃碗內看碗外」，不受外界灌迷湯影響的決定，他會給予肯定，雖然韓國瑜當選讓他難過很多天，但還是希望韓國瑜能把高雄市政做好。