影／挺韓國瑜4年拚經濟 王金平：跟選總統是兩碼子事

2019-03-31 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜昨天晚上在臉書留言，表示要「努力4年」，立法院前院長王金平則在下方留言「挺你」，引發政壇聯想， 王金平上午表示，這跟選總統是「兩碼子事」，他只是因為身為高雄人而支持韓國瑜拚經濟。

高雄巿長韓國瑜昨晚在line群和臉書上發一則標題為「人所能負的責任，我必能負；人所不能負的責任，我亦能負」的短文，聲明只要為了高雄好，所有難關他會一肩挑起，就算踉踉蹌蹌、步履維艱，也會一步一腳印的走下去，「就這四年的時間，我會讓大家看見他履行諾言的決心與毅力」，此言還引來立法院前院長王金平在底下留言，「韓市長，永遠挺你，大力支持！」

王金平上午表示，之前在1月份的時候就安排企業界跟韓國瑜會面，4月2號還安排工業總會理監事聯席會議，到高雄開會，4月3號並有200多名重量級的企業家會跟韓國瑜座談，了解高雄的投資環境，這些都是身為高雄人，以實際的行動挺韓市長拼經濟，不只庶民經濟、產業也要能夠一併發展。