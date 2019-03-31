親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜話題不斷
警界邁向高齡化
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

春天最驚嚇的風景！ 樹上開滿了「中國大媽」

藍綠大老搶賣萌…司馬昭之心 怎比韓國瑜真性情

國安局四龍頭特別費曝光 局長每月3萬9700元

2019-03-31 10:05聯合報 記者洪哲政╱即時報導

立法院決議，國安局預算中的特別費預算編列117萬8000元，因國人對政府機關編列首長特別費支出用途不明、觀感不佳，且經常被挪為私用，無公益公用性質，因此凍結20萬元，要求國安局提出書面報告後，始得動支。國安局日前提出說明，強調特支費是公務接待所必需，為確保國家安全工作推辦順遂，籲請立法院同意國安局報告，准予動支預算。

事實上立法院外交及國防委員會月前審查108年度國安局預算案時，朝野立委詢答時質疑國安局長彭勝竹的表現不佳，指其對業務不熟，在立法院備詢時，往往是幕僚上來回答立委的詢答，因此提案凍結。

國安局日前向立法院提出報告中表示，國安局長特別費是依行政院主計總處「108年度共同性費用編列基準表」，覈實編列局長每月3萬9700元、三位副局長每位每月1萬9500元，共計117萬8000元；預算執行時，按行政院訂頒各級政府機關特別費支用規定，明確規範使用範圍及報支程序，絕無用途不明及挪為私用的情事。

國安局強調，該局的特別費是用於推展國家安全及其也公共關係等公務用途，預算編列符合行政院相關規定，且為公務接待所必需，為確保國家安全工作推辦順遂，籲請立法院同意國安局報告，准予動支預算。

國安局長彭勝竹（中）。本報資料照
國安局長彭勝竹（中）。本報資料照
分享

國安局立法院行政院

相關新聞

不選2020？韓國瑜深夜「負責」貼文引來公道伯「挺你」

2019-03-31 08:04

韓國瑜2020為何仍猶豫？謝龍介：郭台銘絕對是關鍵因素

2019-03-31 09:32

黨產會「慘？」雷倩：要不要聽聽婦聯會的慘痛教訓？

2019-03-30 15:13

2020大選前設置網安平台 國安局：反制共軍網戰

2019-03-31 09:56

馬英九爆料：救國團讓我大四交到第一個女朋友

2019-03-30 20:34

吳敦義肯定陳建仁 不為自己前程給民進黨新的希望

2019-03-30 18:41

白綠合作？王世堅：被騙一次是傻子被騙兩次是瘋子

2019-03-30 17:43

內政部臉書回顧超瞎禁歌 歌詞有啊就不准唱

2019-03-30 16:16

橘委拋非綠平台 柯文哲：是否賣得出去還要看市場

2019-03-30 15:21

啼笑皆非！雷倩四問林峯正：黨產會哪裡「慘痛」？

2019-03-30 15:13

公宅宣傳片太有哏 柯P：有幾句台詞怪怪的

2019-03-30 14:11

感謝布拉格市長挺台 總統盼台捷關係持續深化

2019-03-30 13:34

柯：白綠若沒分手 韓流不會那麼厲害

2019-03-30 13:12

世新學生發起反旺中連署 籲中天勿弄臭所有媒體

2019-03-30 12:39

卸任後逛台中花博 林佳龍：花博就像自己生的小孩

2019-03-30 11:49

蔡總統再與華府智庫視訊 談台灣關係法與美台關係

2019-03-30 08:36

美台軍事交流 前太平洋艦隊司令：中不應感到威脅

2019-03-30 08:30

陳建仁難破呂秀蓮障礙 蔡英文「心頭吊點滴」…

2019-03-30 08:00

影／韓國瑜中午抵台 韓粉接機高喊選總統

2019-03-28 13:33

蔡總統接見醫療團 感謝讓友邦感受台灣溫暖

2019-03-18 15:05

柯文哲：永遠不要幻想一天內改變國家

2019-03-18 09:04

林右昌：支持蔡英文競選連任

2019-03-14 05:02

韓國瑜北農被追打無救兵？張雅屏：不會讓同志求助無援

2019-03-05 16:27

立委補選／謝龍介為農漁民行銷產品 喊拚經濟、顧腹肚

2019-03-01 13:55
看更多

熱門文章

韓國瑜證實將和吳敦義會面 今唱「堅持不考慮2020」

2019-03-30 18:32

蘇揆批「帝王心態」韓國瑜反勸蘇：莫忘世上苦人多

2019-03-30 21:19

韓國瑜背後大的是郭台銘？吳敦義：大條不一定還沒出來

2019-03-30 21:48

不選2020？韓國瑜深夜「負責」貼文引來公道伯「挺你」

2019-03-31 08:04

韓國瑜line文耐人尋味：擔人所不能負的責任 起走無悔

2019-03-30 22:46

韓國瑜唱「堅持不考慮2020」 歐陽龍：娛樂成分多

2019-03-30 20:14

啼笑皆非！雷倩四問林峯正：黨產會哪裡「慘痛」？

2019-03-30 15:13

韓國瑜要求隨扈抱腿抬起 蘇貞昌：帝王心態

2019-03-30 12:02

韓國瑜要隨扈高舉 蘇貞昌：濫用警力 當帝王心態不可取

2019-03-30 12:15

網路聲量消退怎麼辦？韓國瑜：塵歸塵、土歸土　

2019-03-31 00:03

韓國瑜被批賣台 馬英九：哪這麼容易就把台灣賣掉？

2019-03-30 12:27

韓國瑜2020為何仍猶豫？謝龍介：郭台銘絕對是關鍵因素

2019-03-31 09:32

馬英九爆料：救國團讓我大四交到第一個女朋友

2019-03-30 20:34

新聞眼／脫口說？真心話？ 韓國瑜最終答案是…

2019-03-30 23:53

年改打亂警界新陳代謝 警察恐高齡化

2019-03-30 23:59

被問選不選？ 韓國瑜突然唱出「我堅持不考慮2020」

2019-03-30 23:52

吳敦義將訪韓國瑜徵召式初選 馬英九：尊重

2019-03-30 10:57

內政部臉書回顧超瞎禁歌 歌詞有啊就不准唱

2019-03-30 16:16

民進黨大敗原因 賴清德：中小企業未獲政府實質幫助

2019-03-30 15:08

熬過飢餓拳腳求生存 這兄妹宛如台版螢火蟲之墓

2019-03-30 19:54

堅持不考慮2020？ 韓國瑜乾脆用唱的

2019-03-30 17:27

將與韓國瑜談選總統 吳敦義：他希望能多一點時間談

2019-03-30 11:16

黨產會「慘？」雷倩：要不要聽聽婦聯會的慘痛教訓？

2019-03-30 15:13

吳敦義拋徵召式初選 王金平：吳敦義要說明徵召理由

2019-03-30 11:51

辣台妹VS務實台獨 民進黨支持者也有世代差異？

2019-03-30 12:44

《富比士》30 歲以下美女創業家：妳就是要非常厚臉皮才有機會

2019-03-30 16:27

高雄社會局長葉壽山表態 願回屏東參選立委

2019-03-30 19:39

韓國瑜「堅持不考慮2020」 吳韓會添變數

2019-03-30 23:45

世新學生發起反旺中連署 籲中天勿弄臭所有媒體

2019-03-30 12:39

藍綠大老搶賣萌…司馬昭之心 怎比韓國瑜真性情

2019-03-31 09:00

太陽花爆警察退休潮 年改打亂新陳代謝

2019-03-31 00:16

芭樂價跌 農糧署：韓國瑜應積極協助農民

2019-03-30 13:37

【即時短評】英德終須一戰 勸合不如善後

2019-03-30 23:12

吳敦義：韓希望能多點時間談

2019-03-30 13:11

影／韓國瑜要隨扈「抬轎」 蘇貞昌批帝王心態

2019-03-30 17:02

影／朱嗆別拖延 王要吳證明韓能當選 吳:有什麼可證明?　

2019-03-30 14:04

賴清德拋6點主張 對症下藥解決中小企業困難

2019-03-30 21:13

朱立倫：吳敦義若徵召韓國瑜 一定全力支持

2019-03-30 11:32

內外夾殺 年輕人怨當警察好難

2019-03-31 00:16

白綠合作？王世堅：被騙一次是傻子被騙兩次是瘋子

2019-03-30 17:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top