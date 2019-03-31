國安局四龍頭特別費曝光 局長每月3萬9700元

2019-03-31 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



立法院決議，國安局預算中的特別費預算編列117萬8000元，因國人對政府機關編列首長特別費支出用途不明、觀感不佳，且經常被挪為私用，無公益公用性質，因此凍結20萬元，要求國安局提出書面報告後，始得動支。國安局日前提出說明，強調特支費是公務接待所必需，為確保國家安全工作推辦順遂，籲請立法院同意國安局報告，准予動支預算。

事實上立法院外交及國防委員會月前審查108年度國安局預算案時，朝野立委詢答時質疑國安局長彭勝竹的表現不佳，指其對業務不熟，在立法院備詢時，往往是幕僚上來回答立委的詢答，因此提案凍結。

國安局日前向立法院提出報告中表示，國安局長特別費是依行政院主計總處「108年度共同性費用編列基準表」，覈實編列局長每月3萬9700元、三位副局長每位每月1萬9500元，共計117萬8000元；預算執行時，按行政院訂頒各級政府機關特別費支用規定，明確規範使用範圍及報支程序，絕無用途不明及挪為私用的情事。