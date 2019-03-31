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韓國瑜2020為何仍猶豫？謝龍介：郭台銘絕對是關鍵因素

2019-03-31 09:32聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

國民黨台南市黨部主委謝龍介。記者鄭維真／攝影
國民黨台南市黨部主委謝龍介。記者鄭維真／攝影
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鴻海集團董事長郭台銘是否可能參選2020，韓國瑜對此沒否認、只表示「要去問郭本人」，國民黨台南市黨部主委謝龍介在政論節目「關鍵時刻」中表示，從郭最近的動作看來，要參加2020「絕非空穴來風」，民進黨台北市議員王世堅也表示，韓國瑜為何到現在仍在猶豫，應該是在等郭台銘做最後決定。

謝龍介表示，其實早在去年初就有傳聞郭台銘要出來選總統，當時的民調也顯示郭勝小英，但在韓流出現後，後來沒有再講郭，事實上郭是世界級的商人，連美國總統川普都要陪郭一起開記者會，而郭最近的動作，幫忙在吃芭樂、鳳梨，幫賣忙，農漁民是民進黨的根基，「如果能有15%出來投其他人，民進黨就倒了」，這一點民進黨也很清楚，也開始說要賣農漁產品

而且民進黨花了4000億元向美國買飛機，可能也會換到一些農漁產品的訂單，所以現在是「大陸跟美國在拚，到底是誰在挺台灣的農漁民」，謝龍介表示，郭到底會不會參選，絕對不是空穴來風、值得關注。

陸委會前副主委張顯耀表示，在還沒有韓流之前，之前的民調顯示最高的確實是郭台銘，「完勝藍綠所有候選人」，郭去白宮不只一次，跟川普女婿的關係也很好，郭跟中美的關係都很好，而賴清德不可能當選總統，因為賴是「務實的台獨工作者」，北京與美國都不可能同意讓賴當總統。

王世堅則表示，他覺得韓國瑜目前還在等、還在猶豫，應該是在等郭做最後的決定，但郭主觀的條件具備了、客觀的條件不足，主觀是指郭本人確實有意願，但客觀上是指郭是超大企業主，能否做總統還需要衡量，「郭台銘是財神沒錯，但韓國瑜才是正神」

賴清德在新書發表會中哽咽表示，寧可自己的初選失敗，也不可能去傷害小英總統，「一生只監督賴一人」的謝龍介則表示「這很像在是演哭調」，賴初選會輸，但是因為沒有傷害小英，所以蔡賴配沒問題，賴的台獨立場光是美國人這一關就過不了，賴已經升格為「演技派」

王世堅表示，謝龍介對賴清德的解讀錯誤，事實上賴是牛脾氣、擇善固執、堅持到底，不會聽別人的話，這是賴的優點也是缺點，基層確實支持賴的人略多於支持蔡英文，但是最強的組合仍是蔡賴配。

王世堅上政論節目「關鍵時刻」。圖／取自網路
王世堅上政論節目「關鍵時刻」。圖／取自網路
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謝龍介上政論節目「關鍵時刻」。圖／取自網路
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王世堅上政論節目「關鍵時刻」。圖／取自網路
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郭台銘是否會參加2020總統大選備受關注。圖／取自網路
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謝龍介上政論節目「關鍵時刻」。圖／取自網路
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賴清德在新書發表會上哽咽表示絕不會傷害總統蔡英文。圖／取自網路
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韓國瑜民進黨謝龍介

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