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不選2020？韓國瑜深夜「負責」貼文引來公道伯「挺你」

年號也能用抄的！ 這72字證明日本「去中」有多難

不選2020？韓國瑜深夜「負責」貼文引來公道伯「挺你」

2019-03-31 08:04聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

昨晚韓國瑜的貼文，還引來「台灣公道伯王金平」在底下留言「韓市長！永遠挺你！大力支...
昨晚韓國瑜的貼文，還引來「台灣公道伯王金平」在底下留言「韓市長！永遠挺你！大力支持！」。本報資料照片
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高雄巿長韓國瑜昨晚在line群和臉書上發一則標題為「人所能負的責任，我必能負；人所不能負的責任，我亦能負」的短文，聲明只要為了高雄好，所有難關他會一肩挑起，就算踉踉蹌蹌、步履維艱，也會一步一腳印的走下去，「就這四年的時間，我會讓大家看見他履行諾言的決心與毅力」，此言還引來立法院前院長王金平在底下留言，「韓市長，永遠挺你，大力支持！」

韓國瑜天天被追問對於2020總統大選的態度，他雖然屢次表示不考慮，但仍被不斷點名，民間也傳出希望他選總統的呼聲，他昨晚在line群組發表一則短文，也同時在臉書上貼文，重申他替高雄拚經濟給高雄巿民過好日子的決心，「就這四年的時間，我會讓大家看見我履行諾言的決心與毅力，讓大家看見高雄的成長與改變」，文後並附遠見雜誌20分鐘完整版專訪影片。

網友紛紛留言支持「謝謝您替高雄打拚，所有的努力和付出大家有目共睹！」不過，仍有人勸進他選總統，「再不堅定表態選總統，非但不是國民黨之福，也是台灣百姓的損失，為一個高雄丟掉台灣江山，三思阿 韓市長。我不懂政治，我只知道站上總統位子更能造福更多百姓，而不只是高雄而已。」

昨晚韓國瑜的貼文，還引來「台灣公道伯王金平」在底下留言「韓市長！永遠挺你！大力支持！」此舉卻引來網友調侃，「老了就該退居二線了，年輕世代是不會投你們這些老藍男的。醒醒吧！」也有人不死心說，「王院長，請您和朱立倫支持韓國瑜出來選2020，有你們及全黨的支持，勝選才有望」。

全文如下：

【人所能負的責任，我必能負；人所不能負的責任，我亦能負。】

如果我沒在政治人生中摔過跤，或許我會迷戀眼前這些包裹著蜜糖的毒藥—名利、掌聲、網路聲量、韓流現象；但這一切對於沉寂了17年的我來說，卻是如鏡花水月、如夢幻泡影。我知道這些東西一段時間後都會消退，我也非常明白，自己這次可以當上高雄市長，是幾十萬高雄人願意給我一次機會，因為大家想要過好日子、渴望看見改變，所以才把寶貴的一票投給我韓國瑜。

從以前到現在，每雙我實實在在握過的手、那些我真真切切看到的熾熱眼神，我又怎麼能忘、怎麼敢忘？我從以前就常說，我韓國瑜什麼都不怕，就是怕丟臉！我永遠把人民擺在第一，一直重申要全力為高雄拚經濟、給高雄市民過好日子，如果政治人物都只想到自己的錦衣玉食，連最基本的都給不了百姓們，又怎麼能不丟臉、能不慚愧？

看人挑擔不吃力，事不經歷不知難。所有的一切，我皆問心無愧，又何怕之有？只要為了高雄好，所有難關我會一肩挑起，就算踉踉蹌蹌、步履維艱，也會一步一腳印的走下去，就這四年的時間，我會讓大家看見我履行諾言的決心與毅力，讓大家看見高雄的成長與改變。

人所能負的責任，我必能負；人所不能負的責任，我亦一肩擔起、起走無悔。

韓國瑜昨晚在臉書上的發文，引來立法院前院長王金平的留言。圖／取自韓國瑜臉書１
韓國瑜昨晚在臉書上的發文，引來立法院前院長王金平的留言。圖／取自韓國瑜臉書１
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