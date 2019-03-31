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搭韓國瑜聲勢衝立委初選 洪孟楷推限量賣菜郎曼陀珠

2019-03-31 00:06聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨立委初選颳韓流，各參選人紛掛與高雄市長韓國瑜合照看板，盼能藉由韓流加持，讓自己在初選過程脫穎而出。趕在兒童節前夕，爭取國民黨提名參選新北市立委第1選區的國民黨發言人洪孟楷近日也全台獨家推出賣菜郎形象糖果，衝刺選情。

洪孟楷表示，該款「賣菜郎曼陀珠」是運用最新雷射彩繪技術，以可食墨水將Q版韓國瑜娃娃、競選時的柴犬米糠圖案，以及洪孟楷本人的照片，打印在曼陀珠糖果上，是全台獨家的韓流形象夢幻逸品，具收藏價值。

洪孟楷臉書則提到，「賣菜郎曼陀珠」僅現量贈送給60位民眾，每人兩包，有興趣民眾可在4月2日晚上9時前，至洪孟楷臉書粉絲頁，按相關貼文讚並分享後，在底下依序編號留言，洪會從其中抽出60位幸運兒，免費贈送。

不過洪孟楷也提醒，由於「賣菜郎曼陀珠」屬食品，若以郵寄恐有衛生疑慮，所以幸運獲獎人，必須親自於4月3日、4日平時到新北市林口區麗園二街3巷5號一樓之4領取。

除「賣菜郎曼陀珠」外，洪孟楷近日也推出有韓國瑜照片加持的公車宣傳廣告，要強化「高雄有賣菜郎、新北有少年郎」印象。洪說，所謂「禿子跟著月亮走」，借力使力才能事半功倍，立委初選競選文宣與韓國瑜合體，就是結合黨內人氣指標來宣傳。

洪孟楷表示，去年九合一選舉至今，韓國瑜捲起一股旋風，讓民眾看到不一樣的國民黨，他是立委初選參選人，也是黨發言人，發送與韓合體文宣不擔心被外界解讀是挺韓選總統，因為他就是期待黨要讓最強的總統候選人出線，帶領國民黨贏得大選。

洪孟楷也呼籲，民進黨4月底前總統候選人就會塵埃落定，國民黨也要加快腳步，盡早公告總統提名辦法，推出最強代表，才能回應民眾高度的期待。

國民黨立委初選颳韓流，各參選人紛掛出與高雄市長韓國瑜合照看板，盼能藉由韓流加持，...
國民黨立委初選颳韓流，各參選人紛掛出與高雄市長韓國瑜合照看板，盼能藉由韓流加持，讓自己在初選過程脫穎而出。趕在兒童節前夕，爭取國民黨提名參選新北市立委第1選區的國民黨發言人洪孟楷近日也全台獨家推出賣菜郎形象糖果，衝刺選情。圖／洪孟楷提供
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韓國瑜洪孟楷

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