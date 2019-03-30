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賴清德拋6點主張 對症下藥解決中小企業困難

2019-03-30 21:13聯合報 記者林河名╱即時報導

參加民進黨總統初選的行政院前院長賴清德今天拋出「用數位智慧科技翻轉中小企業」的政見，強調政府應持續幫助中小企業，他特別提出加強中小企業資金取得，強化投資和融資資源等6點主張，希望「對症下藥」解決中小企業的困難。

賴清德透過臉書表示，中小企業在台灣經濟發展的過程中，一直都扮演非常關鍵的角色，台灣的中小企業家數高達140萬家，占全體企業98%，占全國就業人數約8成，其中有100萬家是規模5人以下的微型企業，從製造業、科技業到服務業，中小企業的發展與活力，是台灣經濟的驕傲。

他表示，過去中小企業靠著辛勤的打拚，讓台灣品牌在世界上發光發熱，但也因為時代變遷，現在面臨6大生存挑戰，包括平均利潤日趨微薄、研發經費不足、較難取得銀行融資、缺乏數位行銷和社群能力、租稅優惠與研發補助不易取得、缺乏海外銷售管道和能力。

賴清德說，他在行政院長任內曾提出各種措施來照顧中小企業，包括分級輔導協助中小企業轉型，也指示持續挹注中小企業信用保證基金，但這些仍然不足，因此對症下藥，提出以下6點解決困難：

第一，強化內需型中小企業活力，導入大數據、電子商務、行動支付等新技術。第二，強化外銷型中小企業競爭力，積極推動智慧製造和數位拓銷能力。第三，加大創新研發經費，要聚焦新創企業，建立中央地方攜手機制，並鼓勵優秀的在地創新企業。

第四，優化中小企業成長支援，在全台分區佈建中小企業支援網絡，建立企業輔導履歷，同時研修中小企業發展條例，帶動產業生態鏈。第五，加強中小企業資金取得，強化投資和融資資源，挹注更多預算在中小企業發展基金。第六，擴大國際對接市場空間，積極推動與先進國家交流合作，協助中小企業與先進國家供應鏈聯結。

他表示，面對數位經濟時代的轉型，中小企業相對大企業，會面對更嚴峻的挑戰，未來政府應透過以上策略，給予中小企業更多照顧和支持，如此才能持續發展經濟、壯大台灣。

行政院前院長賴清德。聯合報資料照
行政院前院長賴清德。聯合報資料照
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經濟賴清德行政院

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