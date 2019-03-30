馬英九爆料：救國團讓我大四交到第一個女朋友

2019-03-30 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



前總統馬英九今天到基隆市議會參加救國團表揚優秀青年時，鼓勵青年要有夢想，勇於去實踐，但要走在對的道路上，不能走錯路。他說，因救國團一系列的活動累積豐富經驗，才能到美國參加學生領袖營大開眼界，影響了他一生。他還自爆，參加救國團活動，讓他在大四時交到第一個女朋友，引起台下民眾一片笑聲。

馬英九致詞時緬懷黃花崗先賢先烈拋頭顱灑熱血，及回憶救國團之點滴時光，勉勵優秀各界青年們繼續努力為國家為社會做出一己貢獻。他說，台灣不能走錯方向，青年要有夢想，勇於去實踐，但要走在對的道路上，不能走錯路，台灣有他的競爭力，我們的條件不錯，但政府要採取對的政策，台灣不能走錯方向，兩岸關要和平與繁榮。

馬英九並說，他初中畢業參加救國團，上大學後參加一系列的國際學生活動，有機會累積豐富的經驗與實力，大三時，美國國務院甄選亞太學生領袖訪美70天，他因此能選上了去訪問，才讓他大大增加眼界，對他未來的發展產生重要的影響，影響了他一生。

馬英九還自爆，「救國團讓我大四交到第一個女朋友」，引起台下一片笑聲。馬英九笑說，這是他參加救國團最大的好處，所以他一直以來都非常感謝救國團。