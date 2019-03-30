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馬英九爆料：救國團讓我大四交到第一個女朋友

2019-03-30 20:34聯合報 記者游明煌╱即時報導

前總統馬英九今天到基隆市議會參加救國團表揚優秀青年時，鼓勵青年要有夢想，勇於去實踐，但要走在對的道路上，不能走錯路。他說，因救國團一系列的活動累積豐富經驗，才能到美國參加學生領袖營大開眼界，影響了他一生。他還自爆，參加救國團活動，讓他在大四時交到第一個女朋友，引起台下民眾一片笑聲。

馬英九致詞時緬懷黃花崗先賢先烈拋頭顱灑熱血，及回憶救國團之點滴時光，勉勵優秀各界青年們繼續努力為國家為社會做出一己貢獻。他說，台灣不能走錯方向，青年要有夢想，勇於去實踐，但要走在對的道路上，不能走錯路，台灣有他的競爭力，我們的條件不錯，但政府要採取對的政策，台灣不能走錯方向，兩岸關要和平與繁榮。

馬英九並說，他初中畢業參加救國團，上大學後參加一系列的國際學生活動，有機會累積豐富的經驗與實力，大三時，美國國務院甄選亞太學生領袖訪美70天，他因此能選上了去訪問，才讓他大大增加眼界，對他未來的發展產生重要的影響，影響了他一生。

馬英九還自爆，「救國團讓我大四交到第一個女朋友」，引起台下一片笑聲。馬英九笑說，這是他參加救國團最大的好處，所以他一直以來都非常感謝救國團。

救國團基隆市團委會主委鄭錦洲說，感謝馬英九來頒獎給優秀青年，都是各界表現傑出的青年朋友。國民黨基隆市黨部主委黃希賢表示，100多年以前黃花崗之役推翻滿清建立民國的熱血，要將中國國民黨的黨員黨魂呼喚回來，為2020的重返執政之路做好做足準備。對地方而言，重返執政的第一步是把立法委員爭取回來。

前總統馬英九今天到基隆市議會參加救國團表揚優秀青年時，鼓勵青年要有夢想，勇於去實...
前總統馬英九今天到基隆市議會參加救國團表揚優秀青年時，鼓勵青年要有夢想，勇於去實踐。記者游明煌／攝影
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前總統馬英九今天到基隆市議會參加救國團表揚優秀青年時，鼓勵青年要有夢想，勇於去實...
前總統馬英九今天到基隆市議會參加救國團表揚優秀青年時，鼓勵青年要有夢想，勇於去實踐。記者游明煌／攝影
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前總統馬英九今天到基隆市議會參加救國團表揚優秀青年時，鼓勵青年要有夢想，勇於去實踐。圖／國民黨基隆市黨部提供
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前總統馬英九今天到基隆市議會參加救國團表揚優秀青年時，鼓勵青年要有夢想，勇於去實踐。記者游明煌／攝影
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前總統馬英九今天到基隆市議會參加救國團表揚優秀青年時，鼓勵青年要有夢想，勇於去實踐。圖／國民黨基隆市黨部提供
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