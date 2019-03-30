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韓國瑜證實將見吳敦義 今用唱的表態2020

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高雄社會局長葉壽山表態 願回屏東參選立委

2019-03-30 19:39聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東縣立委選戰藍、綠人選皆有變化！國民黨內原有意參選屏東縣第一選區的徐慶煌，今宣布決定回高雄第四選區參選，而高雄市社會局長葉壽山則表態，願承擔責任返鄉參選，國民黨屏東縣黨部表示，將依黨內初選機制進行相關作業。

屏東縣黨部主委廖婉汝表示，國民黨秘書長曾永權今日南下屏東，表達希望2020立委選舉，國民黨人材能在自己家鄉爭取席次。原有意參選屏東縣第一選區的徐慶煌，因此決定回高雄參加黨內初選，而該區人選目前由高雄市社會局長葉壽山表態願意承擔。

葉壽山曾任屏東市長，與地方連結性強，去年進入韓國瑜市府團隊擔任社會局長。葉壽山表示「受人之託，忠人之事」，目前會把高市社會局工作做好，但地方的期待和心聲都有聽見，關於後續選戰規劃，待走完黨內提名機制後再說。針對市長韓國瑜是否知情將返鄉參選，葉壽山不予回應。

而民進黨選將，昨天也發生戲劇性轉折，因立委席次縮減，現任立委蘇震清與鍾佳濱原將上演直球對決，但昨天蘇震清宣布退出初選，改為爭取不分區立委提名，避免黨內互打，最終由鍾佳濱代表民進黨出線。

若葉壽山獲得國民黨正式提名屏東縣第一選區，將與民進黨現任立委鍾佳濱，及屏東縣現任議員蔣月惠，呈現「三腳督」對決。

國民黨原有意參選屏東縣第一選區徐慶煌（右1）宣布，將回高雄第四選區參選，該選區目...
國民黨原有意參選屏東縣第一選區徐慶煌（右1）宣布，將回高雄第四選區參選，該選區目前由高雄市社會局長葉壽山（左）表態承擔。記者江國豪／翻攝
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屏東縣國民黨韓國瑜2020立委選舉

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