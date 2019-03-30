蔡政府封死兩岸政治協商 胡幼偉憂觸動對岸反分裂法

2019-03-30 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書貼文說，民進黨用等同於修憲程序的門檻，幾乎封死了兩岸政治協商的可能性後，他看到兩項後果，其一是，從此，民進黨無法再指控任何人「賣台」了！可是，「賣台指控」不一向是民進黨慣用的武器嗎？現在卻自廢武功了！

但其二，胡幼偉提示他更為擔憂的問題，他說， 中共的「反分裂國家法」中，不是說，如果確認已經沒有和台灣進行和平統一的可能，那麼...

他表示，其實，這個事情影響很深遠，但相關新聞沒有引起很多人注意。他也就點到為止了！