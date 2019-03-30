黨產會「慘？」雷倩：要不要聽聽婦聯會的慘痛教訓？

2019-03-30 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



圖為婦聯會主委雷倩和律師團舉行記者會，批黨產會違法違憲，將抗爭到底。 報系資料照／記者曾吉松攝影 分享 facebook

針對行政院黨產會用與婦聯會簽的MOU牽拖高雄市長韓國瑜，婦聯會主委雷倩今天在臉書連貼文二則，大動作反擊。針對黨產會聲稱簽MOU是慘痛教訓，雷倩整理婦聯會過去三年婦聯會遭民進黨鎖定，錦衣衛追殺的大事記，反問黨產會：要不要聽聽婦聯會的慘痛教訓？

雷倩整理婦聯會的慘痛教訓大事記如下：

2016大選結束，大勝的民進黨開始對婦聯會磨刀霍霍：

2016/3-12月 先由立法院決議，由內政部以「人團法」開始威脅處分婦聯會。婦聯會不服依法向行政院訴願，遭駁回是意料之內。

2017/4-7拿著「黨產條例」血滴子的黨產會啟動認定附隨組織聽證會。內政部同時發文，若不配合將依人團法處置婦聯會。

2017/7 婦聯會前辜嚴主委發函（7/12、7/24）同意內政部提出的三原則，雙方展開協商，前提是確定婦聯會不是附隨組織，沒有不當黨產問題。

2017/12月間「促轉條例」、「政黨法」陸續通過，登記為「政治團體」的婦聯會又進入新的風暴。

2017/7-12 協商過程中黨產會躲在內政部後，寸土不讓。連轉型後組織保留「中華民國婦女聯合會」全名，都直到12/25最後協商日（原訂12/26認定婦聯會為附隨組織）才肯同意。

2018/2-2018/10行政契約最後未通過，黨產會火速認定婦聯會為國民黨附隨組織、凍結帳戶、實質監管會務，不但影響各項公益使用，甚至藉預算審核打壓處理釋憲的律師，拒絕同意婦聯會支付其公費。

2018/9-2019/3 黨產會突然發動認定財產聽證會，當場拒絕給予婦聯會時間充分表述，會後不同意將完整書面資料列入紀錄，亦拒絕召開第二次聽證會。最近因法院公正審理婦聯會案，除以特定媒體加大力道攻擊抹黑外，又於今年3/19下令將婦聯會財產收歸國有，命30日內移轉387億。