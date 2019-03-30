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啼笑皆非！雷倩四問林峯正：黨產會哪裡「慘痛」？

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啼笑皆非！雷倩四問林峯正：黨產會哪裡「慘痛」？

2019-03-30 15:13聯合報 記者王寓中╱即時報導

婦聯會主委雷倩 聯合報系資料照
婦聯會主委雷倩 聯合報系資料照
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針對行政院黨產會用與婦聯會簽的備忘錄(MOU)比喻高雄市長韓國瑜日前出訪簽的MOU，婦聯會主委雷倩今天在臉書貼文大動作反擊，她表示，用婦聯會和錦衣衛簽的MOU，拿來攻擊韓市長簽的商業MOU，再急於立功也不能貽笑大方！

對於黨產會聲稱受到慘痛教訓，MOU聽聽就好，雷倩痛批，事實是，過去以來，黨產會運用行政─立法─（甚至部份）司法─媒體四合一優勢，自由轉進各個戰場、對婦聯會任意發動突擊。若用這種所謂「慘痛教訓」牽拖韓市長的MOU，實在令人啼笑皆非！

雷倩三問黨產會主委林峯正：

一問林主委，婦聯會MOU被否決後，黨產會各位大委員仍居高位領高薪，員工照常支薪上班，還可隨時祭出血滴子攻擊婦聯會，何慘痛之有？

二問林主委，韓市長簽的MOU，哪一件不是商業上互惠互利的安排？哪些是被類似「人團法」、「黨產條例」、「促轉條例」、「政黨法」的大刀架在脖子上簽的？

三問林主委，韓市長簽的MOU，最後若未履行，台灣方有誰會像婦聯會受到公權力的監控、打壓、財產充公？

雷倩說，答案是以上皆非！黨產會的說法，更是聽聽就好！

雷倩最後指出，最近林峯正在研討會上表示：民眾對轉型正義理解有限，「被處分者都會到法院提行政訴訟或救濟」；提出釋憲的北高行法官「不理解」為何要訂定黨產條例，令他有點擔心；並稱台灣是寧靜革命式的民主轉型。

雷倩表示，她因此追加第四問林主委，人民的訴訟權受憲法第十六條所保障，權利受損者提起訴訟有何不當？法官認為黨產條例影響多條人民受憲法保障權利，甚至影響到民主法治的根基，本於職權具狀聲請大法官解釋，有何不宜？林主委既然認為民進黨是進行「寧靜革命」，豈可運用對法律及司法制度的嫻熟，用不正當手段越過憲法及法律對人民的保障呢？

黨產婦聯會雷倩

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