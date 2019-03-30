民進黨大敗原因 賴清德：中小企業未獲政府實質幫助

2019-03-30 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



行政院前院長賴清德投入民進黨總統初選，今天在台南舉行新書《用行動帶來希望》分享會，他在會中談及，去年九合一縣市首長大選，民進黨面臨空前挫敗，他思考民進黨之所以無法得到人民支持，是因這兩年來中小企業遭遇六大挑戰，卻沒有實質得到政府幫助，醫師出身的他認為要對症下藥，讓中小企業重拾信心，再創台灣經濟奇蹟。

賴清德在支持者的鼓掌聲中走上台，並以一鞠躬感謝大家，讓他有機會以民進黨總統初選的參選身分站在這裡。賴清德說，輔選立委期間聽到基層聲音，希望他能在民進黨面臨空前困境時，勇敢承擔，因此他以行動證明，希望為台灣帶來希望。

賴清德說，去年九合一大選，民進黨執政縣市從13個銳減為6個，他除了負起政治責任辭掉行政院長，也深刻反省「為何民進黨沒辦法得到人民支持」，他認為原因是這兩年來中小企業沒有實質得到政府協助。

他指出，台灣有140萬家中小企業，占台灣企業98％，提供全台881萬工作機會，大約是8成就業機會，其中有100萬家是5人以下的微型企業，當中又有60萬家跟民眾生活相關的民生服務業。經濟奇蹟是過去幾十年許多中小企業主到世界各地爭取訂單打下的基礎，提供廣大就業機會，對台灣經濟力量貢獻極大，但近年二代接班不易，遭遇轉型困難、工業4.0衝擊、消費型態改變等挑戰，獲利越來越微薄，員工當然就難加薪，。

他說，中小企業公司規模小，轉型不易、研發不足，沒有充足經費，想要投資又不容易得到銀行融資，國內市場不大又競爭激烈，外銷國際競爭厲害，面臨六大挑戰很辛苦，雖然政府兩年來有提供幫助、輔導，但仍不足。