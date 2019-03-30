想當北捷第一百億人次客人？ 柯P預估：明早出現

2019-03-30 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天下午出席台北捷運「100大金曲迎100億」慶祝音樂會，同時預測第100億人次將於明天早上出現；柯文哲也提到早期蓋捷運沒有考慮美觀、藝術問題，所以車站有特殊造型的只有劍潭站，未來希望逐年挑幾個車站來改造文化、美術，看看能否更漂亮。

北捷即將邁入100億搭乘人次的里程碑，今天與明天下午1時30分到傍晚6時在捷運大安森林公園站舉辦慶祝音樂會，站外還有特色小吃與藝品攤位，首日就吸引許多民眾大排長龍，地方議員也前來參加。

柯文哲致詞時表示，台北捷運從民國85年開通以來至今23年，到昨天已累積99億9757萬7201搭乘人次，若以捷運每日有210萬人次來估計，預計第100億人次將在明天早上出現。

柯表示，北捷從最初每天4萬人次到現在破200萬人次，捷運已深入大眾成台北人生活的一部分，在全世界要分辨出是不是台北人，看上電扶梯會靠右邊的就是；北捷還有不少值得驕傲的地方，有些國家捷運已超過一百年但有許多塗鴉等情況，沒這麼乾淨，捷運則是乾淨、整齊、明亮、有秩序、懂禮讓。